INTERVISTA 🎙️

23 nov 2022

+ -

Fabio Liverani ha parlato in esclusiva con il quotidiano L’Unione Sarda, in edicola oggi. L’allenatore rossoblù si è concentrato sul momento della squadra, nella settimana che porterà il Cagliari ad affrontare la capolista Frosinone.

IMPARARE DAGLI ERRORI

“Abbiamo lasciato per strada dei punti, pagando a caro prezzo degli errori individuali. Faccio anche io la mia autocritica, ma per quello che abbiamo fatto credo che avremmo meritato 4 anche 5 punti in più: a parte contro Venezia, non avremmo mai meritato di perdere e oggi quelle sconfitte bruciano. Dobbiamo avere anche più malizia”.

UNITI PER L’OBIETTIVO

“La Società è molto vicina sia a me che alla squadra. Assieme, dal primo giorno in cui sono arrivato qui, abbiamo fatto in modo che qualche giocatore restasse, facendo così una scelta importante. Tutti con lo stesso obiettivo, ricostruire e riconquistare la Serie A: fino all’ultimo minuto di campionato darò tutto me stesso per restituirla a questa terra”.

LA CHIAVE PER IL SUCCESSO

“In settimana durante gli allenamenti ho sempre e solo ottime sensazioni, la squadra recepisce al meglio i miei messaggi. Quando c’è meno tensione, si esprime al massimo. Il nostro problema è mentale e lo stiamo affrontando con lo staff. Oltre a quel pizzico di fortuna che a volte ci è mancato, dobbiamo trovare serenità. E a quel punto, ne sono certo, arriveranno le vittorie”.

AL LAVORO PER I TIFOSI

“Qui ho trovato un ambiente che vive per il Cagliari, così lavoro per dare qualcosa alla gente: è un grande cruccio non riuscire ad esprimere in gara, con la squadra, le nostre idee. In questo momento il primo e il secondo posto sono lontani, ma il campionato è lungo e la distanza è sempre colmabile. A cominciare dalla sfida di domenica”.