INTERVISTA 🎙️

19 nov 2022

Il difensore rossoblù Elio Capradossi è intervenuto ai microfoni dei media al termine della partita di allenamento giocata contro la Primavera al Centro sportivo di Assemini.

SQUADRA IN CRESCITA

“Questa settimana abbiamo lavorato tanto sfruttando la sosta: non essendoci la gara, abbiamo potuto aumentare i carichi, lavorare ancor di più sui dettagli, su tutti quegli aspetti in cui sappiamo di dover migliorare. Questo gruppo sta crescendo giorno dopo giorno”.

AVANTI CON FIDUCIA

“La B ci insegna che si può vincere o perdere con chiunque. Spero che presto arrivino quei risultati che la squadra merita. Siamo indietro rispetto alla tabella di marcia, ma il gruppo ha tutte le carte in regola per recuperare”.

LA CONCORRENZA COME STIMIOLO

“Mi sto trovando molto bene qui, tutti mi hanno dato una mano per inserirmi: dal mister ai compagni di squadra, tutto l’ambiente. Sto vivendo un’esperienza positiva che mi auguro possa andare sempre meglio. La concorrenza? Fa parte del gioco, in una squadra forte è normale che ci sia. Può essere solo da stimolo e spero di poter dare sempre più il mio contributo alla squadra”.