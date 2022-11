INTERVISTA 🎙️

19 nov 2022

Ospite di Sky Sport prima dell’allenamento dei rossoblù, Marko Rog ha analizzato il momento della squadra con uno sguardo anche ai Mondiali alle porte che vedranno all’opera la sua Croazia.

SCELTA CONVINTA

“Sono rimasto a Cagliari con la ferma volontà di riportare questa piazza dove merita. I tifosi mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, in occasione dei due infortuni in cui sono incappato. Non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta e ora combatto per questa maglia e questa gente. Il mio ruolo? La mezzala, ma da sempre cerco di mettermi a disposizione della squadra, l’unica cosa che conta, e quindi posso giocare anche in posizioni differenti come nelle ultime gare”.

CONTRO LA CAPOLISTA

“A Frosinone sarà una gara tosta, com’è normale quando affronti la capolista che sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, che potrà darci la svolta se la affronteremo al meglio ottenendo un risultato di peso. Stiamo lavorando bene durante questa sosta e vogliamo farci trovare pronti”.

I MONDIALI

“Dispiace non essere al Mondiale, ma sono con il gruppo anche da lontano. Spero possa arrivare lontano, la Croazia è forte così come il Belgio, ma Marocco e Canada non sono da sottovalutare. Spero che la Croazia superi il girone per poi giocarsela”.