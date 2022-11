INTERVISTA 🎙️

10 nov 2022

Due gol nelle ultime due giornate per Gianluca Lapadula, carico in vista della sfida di sabato con il Pisa. L'attaccante peruviano è intervenuto come ospite alla trasmissione di Radiolina e Videolina "Il Cagliari in Diretta".

IN RITIRO PER LA SVOLTA

"Siamo carichi, le critiche costruttive ci aiutano a migliorare, contro il Sudtirol abbiamo disputato un ottimo secondo tempo dimostrando supremazia territoriale, tutte cose su cui lavoriamo molto. Siamo in ritiro perché sappiamo l'importanza della gara di sabato. Dobbiamo entrare in campo cattivi e determinati".

SULLA STRADA GIUSTA

"Sin da subito mi sono sentito bene fisicamente, mi mancava finalizzare. A Bolzano abbiamo avuto molte chance, la strada è quella giusta. Siamo un'ottima rosa, con alle spalle una società seria, questo rende tutto più semplice".

IL CAGLIARI E I SUOI TIFOSI

"Mi sono innamorato di Cagliari e dell'accoglienza delle persone. Sono felicissimo di essere qui, la passione per questa maglia è impressionante. Mi farebbe piacere andare a vedere il film su Riva per approfondire la conoscenza del campione e della storia di questa società”.

CONCENTRAZIONE MASSIMA

"Non parteciperò alle prossime due gare della Nazionale. È una decisione del Club, è necessario restare tutti uniti. Per me giocare con il Perù è un orgoglio e sempre un piacere, ma è giusto che rimanga a Cagliari".

IL RAPPORTO CON LIVERANI

"Il rapporto con il mister è nato a Lecce e lo abbiamo portato avanti negli anni con costanza e stima reciproca. Sono contento sia lui a guidarci: ora testa alla gara di sabato”.