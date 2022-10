INTERVISTA 🎙️

16 ott 2022

Ospite della trasmissione Videolina Sport, Giorgio Altare ha commentato la vittoria di sabato contro il Brescia focalizzandosi a tutto tondo sul momento rossoblù.

CAMMINO APPENA INIZIATO

"Dobbiamo continuare a lavorare con ottimismo e spirito propositivo, è vero che la vetta dista cinque punti ma la classifica è molto compatta e siamo appena alla nona giornata. Conta il lavoro quotidiano, la voglia di migliorare e dare continuità alle buone prestazioni come fatto sabato dopo la prova di Genova".

LA FORZA DAI TIFOSI

“I tifosi ci sono vicini da sempre e sappiamo tutti quanto amino la squadra, soffrendo nei momenti più complicati e gioendo insieme a noi quando arrivano le vittorie. Il pubblico ci sta dando molto, siamo grati per il sostegno: spetta a noi dare ai tifosi le soddisfazioni che si meritano".

UNA GARA ALLA VOLTA

"La Serie B è un campionato denso di insidie, con tante avversarie quotate che ogni settimana possono ottenere risultati sorprendenti. Ogni gara presenta ostacoli complicati ma abbiamo le qualità per superarli con la forza del collettivo. Giovedì a Bologna in Coppa Italia vogliamo fare altri passi avanti e onorare una competizione tanto importante, poi penseremo alla trasferta di Ascoli da affrontare con lo spirito che serve per vincere in un campo così ostico. Il raggiungimento del nostro obiettivo passa dal lavoro, giorno dopo giorno".