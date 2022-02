INTERVISTA 🎙️

11 feb 2022

“Dalle situazioni difficili si esce solo lavorando e guardando sempre avanti”: parola di Razvan Marin. Il centrocampista rumeno ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Nuova Sardegna” in edicola oggi. Di seguito un estratto:

LA FORZA DEL GRUPPO

“Nell’ultimo mese è migliorata la qualità del nostro gioco, siamo più cattivi sul piano agonistico e la testa è più libera. Siamo più uniti e concentrati: la forza del gruppo è stata la scintilla che ci ha fatto capire che la salvezza era alla nostra portata”.

IL RAPPORTO CON MAZZARRI

“Il mister è un motivatore, mette l’anima negli allenamenti e sta attento ai dettagli. Ha ambizioni e fa le cose con scrupolo: in base all’avversario mi spiega per filo e per segno quello che devo fare in campo. Appena arrivato ho capito di aver di fronte un tecnico di grande valore”.

RAZVAN E CAGLIARI

“Di Cagliari mi piace il clima, ideale per allenarsi. Qui sto bene, i tifosi mi piacciono, sanno stimolarci e motivarci. E qui nascerà la nostra bambina, Natalie Luna, un nome scelto assieme alla mia compagna Crina”.

EMPOLI NEL MIRINO

“Stiamo dando tutti il cento per cento e questo aiuta a vincere le partite, tra noi calciatori c’è un bel dialogo. La strada è lunga e lo sappiamo: pensiamo a continuare così e ripeterci con l’Empoli. Mi aspetto le stesse difficoltà di Bergamo”.