INTERVISTA 🎙️

10 feb 2022

+ -

Edoardo Goldaniga è intervenuto a “Il Cagliari in diretta”, trasmissione di Radiolina e Videolina. Il difensore ha parlato di queste sue prime settimane in rossoblù: “Sapevo di dovermi far trovare pronto da subito, ora con il lavoro i risultati della squadra iniziano ad arrivare”.

UN GRUPPO DI QUALITÀ

“Altre squadre erano interessate a me, ma ho scelto il Cagliari: ho voluto rispettare la parola data al Presidente Giulini e al Direttore Capozucca. Ho trovato una squadra con grandi qualità umane e tecniche, ci voleva un cambio di passo. Il gruppo è sano e i giocatori sono forti, era necessario resettare tutto e ripartire”.

IL RAPPORTO CON MAZZARRI

“Il mister ha le idee chiare, il primo giorno abbiamo fatto una lunga chiacchierata e mi ha spiegato cosa volesse da me. Il suo gioco si sposa bene con le mie caratteristiche”.

OLTRE LE DIFFICOLTÀ

“Da quando sono arrivato abbiamo dovuto far fronte a molte indisponibilità. Ci siamo aiutati l’un l’altro e siamo andati in campo sempre con entusiasmo, superando tutte le difficoltà. Battere l’Atalanta ci ha reso felici, ma siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla. La strada è lunga”.

I COMPAGNI

“Passo molto tempo al Centro sportivo, è una struttura molto bella dove hai tutto. Allenarsi con giocatori come Joao Pedro, che ha colpi da campione, e Pavoletti, un attaccante che vorrei sempre in squadra con me, è davvero stimolante. Grassi non lo conoscevo tanto: è un calciatore ordinato, fa sempre la scelta giusta; così come è forte Bellanova. In difesa mi ha impressionato Obert, la sua pulizia nelle giocate è da veterano”.

TESTA ALL’EMPOLI

“Domenica affronteremo una squadra protagonista di un ottimo girone d’andata, a noi servono punti e dovremo dare il massimo senza pensare all’avversario. Lo spirito dovrà essere lo stesso delle ultime gare”.