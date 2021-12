INTERVISTA 🎙️

09 dic 2021

Walter Mazzarri è intervenuto a “Il Cagliari in diretta”, trasmissione di Radiolina e Videolina. Il Mister rossoblù ha parlato di campo e non solo, raccontando anche curiosità sulla sua vita in città: “Sto abitando a pochi passi dalla spiaggia del Poetto, io sono dell’Isola d’Elba e per me il mare è sempre stato tutto, non serve vi dica quanto sia meraviglioso quello della Sardegna”.

LAVORO E FIDUCIA

“Passo le mie giornate ad Asseminello, sono concentrato solo sul lavoro e la squadra comincia a dare segnali che mi piacciono. Ci vuole tempo per assimilare le idee di un nuovo allenatore, ma abbiamo davanti ancora tante partite e sono fiducioso”.

QUALCHE RIMPIANTO

“Abbiamo perso qualche punto negli ultimi minuti, un po’ per colpa nostra e un po’ per sfortuna. Questa posizione in classifica non compete a una piazza prestigiosa come Cagliari, nelle prossime 3 gare prima della sosta dovremmo dare tutto”.

IL MESTIERE DELL’ALLENATORE

“Tengo sempre il cronometro in mano perché le mie squadre sanno che bisogna lottare fino all’ultimo secondo. Il nostro è un mestiere adrenalinico, il momento più difficile sono i venti minuti prima della gara. Viviamo di queste emozioni, dalla mia ho sicuramente tanta esperienza per gestire al meglio certe situazioni”.

VERSO L’INTER

“Andiamo a giocarcela a Milano contro ogni pronostico, ma ho già detto ai miei ragazzi che dobbiamo fare la nostra partita: con l’organizzazione e l’orgoglio che abbiamo fatto vedere, si può provare a fare un risultato importante".