INTERVISTA 🎙️

18 nov 2021

Stefano Capozucca è intervenuto a “Il Cagliari in diretta”, trasmissione di Radiolina e Videolina. Il direttore sportivo rossoblù ha fatto innanzitutto il punto su ciò che la società si aspetta dalla squadra per le prossime sette gare: “Da qui alla sosta natalizia affronteremo sette finali, dobbiamo rimanere uniti e pensare solo a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

IL LAVORO DEL MISTER

“Mister Mazzarri sta cercando soluzioni per venir fuori da questa situazione: è capace, estremamente scrupoloso, spende quotidianamente tantissime ore al Centro Sportivo. Ne usciremo con il lavoro”.

IN RITIRO DA OGGI

“La squadra da stasera va in ritiro per preparare al meglio la sfida con il Sassuolo. Abbiamo preso questa decisione perché vogliamo che i ragazzi capiscano quanto per tutto il Club è importante l’obiettivo della salvezza. Lo è per noi, per la gente di Cagliari e per chi ama questi colori. Dobbiamo lottare tutti uniti per questo obiettivo”.

OBIETTIVO SALVEZZA

“Nessuno come il presidente Giulini soffre questa situazione di classifica. Abbiamo infrastrutture all’avanguardia, siamo una società sana: è normale avere degli sfoghi quando si vede il Cagliari lì in fondo. Il prossimo anno dobbiamo giocare ancora in Serie A: lui per primo lo vuole a tutti i costi”.

INVERTIRE IL TREND

“Abbiamo subito tanti gol, proviamo a invertire questa tendenza. La fortuna non ci ha dato una mano finora, ma pensiamo a vincere, a prescindere dall’avversario più o meno proibitivo”.