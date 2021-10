INTERVISTA 🎙️

12 ott 2021

+ -

“Niente drammi, siamo pronti a ripartire”. Non ha dubbi Kevin Strootman, punto di riferimento del centrocampo rossoblù. L’olandese classe 1990 lo afferma con decisione in un’intervista concessa al quotidiano “Il Corriere dello Sport” in edicola oggi.

AVANTI CON FIDUCIA

“Non stiamo facendo bene, questo lo sappiamo tutti, ma siamo pronti a fare la nostra parte. Dobbiamo alzare tutti il livello, cambiare le cose con il lavoro e andare avanti con fiducia. Con una vittoria, magari anche sporca, troveremmo quella forza necessaria per iniziare davvero il nostro campionato. È tempo di fare punti a cominciare dalla prossima sfida con la Sampdoria”.

I DETTAGLI

“La differenza tra le varie squadre di Serie A è ormai minima, sono i dettagli a fare la differenza. Mister Mazzarri cura con grande attenzione gli aspetti tattici: da ognuno di noi vuole determinati movimenti, soluzioni con e senza palla. È una persona molto diretta, ci stando grande fiducia”.

LA CRESCITA DELLA SQUADRA

“Contro il Venezia eravamo ad un passo dal successo e se quel palo di Marin fosse stato gol saremmo andati a casa con i tre punti. Certo, con i “se” e con i “ma” non si va da nessuna parte: restano degli episodi che non ci hanno aiutato, ma non voglio trovare delle scuse. Dobbiamo crescere sia come squadra che come singoli”.

I TIFOSI

“Ci dispiace non aver ancora regalato una vittoria ai nostri tifosi, che sono sempre vicini alla squadra. Qui, in ogni parte dell’isola, le persone tifano il Cagliari. È come giocare per una Nazionale. I tifosi hanno fatto la loro parte supportandoci al massimo, ora tocca a noi”.