Pellegrini: “Il Cagliari è speciale”

18 giu 2020

+ -

“Cagliari è speciale, la Sardegna è una terra che si identifica con questa squadra. Ci sto bene, ora abito in città”. Luca Pellegrini ha rilasciato un’intervista pubblicata su “La Gazzetta dello sport” di oggi.

PERCORSO DI CRESCITA

“Rispetto all'anno scorso penso di essere cresciuto e cambiato. La continuità ti dà qualcosa che gli allenamenti non ti possono dare. Io il miglior quinto crossatore della Serie A? Far segnare un compagno per me è il massimo”.

L'IMPATTO CON MISTER ZENGA

“Abbiamo condiviso questi strani mesi. Ci ha chiamati, ha mostrato personalità. L'impatto è stato forte, vuole fare bene”.

APPUNTAMENTO A VERONA

“Verona è ostile. Con l'Atalanta è la squadra che gioca a ritmi più alti. Ma noi abbiamo voglia e lo spogliatoio è compatto”.

IO E RADJA

“Tra me e Nainggolan c'è un rapporto che è nato subito, per merito suo. Quando nel 2017 mi ruppi il crociato venne a parlarmi. Radja è carismatico, trascinatore, fortissimo”.