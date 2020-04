João Pedro: "Mi manca il campo"

03 apr 2020

Joao Pedro ospite di “Dazn Calling”, il nuovo format di Dazn in cui la conduttrice Diletta Leotta chiama a casa i campioni della Serie A. L’attaccante rossoblù ha parlato di come sta passando questo periodo lontano dai campi da gioco: gli allenamenti in casa, circondato dagli affetti, la speranza di poter riprendere presto questa stagione.

ALLENARSI IN CASA

"Non è il massimo tutto questo tempo senza giocare, sto cercando di godermi la famiglia: mia moglie, i miei figli, mi diverto tanto con loro. Per allenarmi ho una mini palestra, in genere mi segue anche un personal trainer, diciamo che sono abituato a tenermi in forma anche a casa”

TORNARE PRESTO IN CAMPO

"Ho sentito la mia famiglia, i miei amici in Brasile, ho spiegato loro come comportarsi anche per non arrivare alla situazione critica che stiamo vivendo qui. È un momento complicato per tutti, ma dobbiamo tenere duro. Non vedo l'ora di rientrare in campo, confesso che sono molto ansioso. Sono sicuro che ne usciremo bene: vivere quell'emozione che ti dà giocare tornerà presto. Forza Casteddu!”