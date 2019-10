Carta: "I risultati arrivano da lontano"

14 ott 2019

+ -

Il Responsabile del Settore giovanile rossoblù, Pierluigi Carta, è intervenuto negli studi della Rai all'interno della trasmissione Buongiorno Regione. Tra i temi affrontati nel dettaglio, l'attenzione alle risorse tecniche e umane del territorio, l'importanza del rendimento scolastico per i giovani calciatori, la soddisfazione per i buoni risultati delle formazioni giovanili impreziositi dall'approdo in azzurro dei Primavera Andrea Carboni e Federico Marigosu.

LAVORO CAPILLARE

"Vedere i nostri ragazzi in Nazionale è motivo di orgoglio per tutti noi, significa che c'è un lavoro globale e coordinato di tutte le figure, ciascuna nel proprio ruolo e con specifiche mansioni. Il Cagliari rappresenta un'intera regione, abbiamo il dovere anche morale di lavorare su tutto il territorio, con l'Academy Bernardo Mereu sta facendo qualcosa di eccezionale per scovare e valorizzare i talenti che ci sono in Sardegna. La settimana scorsa ha esordito nella Primavera Michele Masala, il primo 2004 ad esserci riuscito nel calcio italiano, lui viene dal percorso tra Academy e Centro di Formazione, segno che i frutti stanno arrivando".

NON SOLO CALCIO

"Il binomio scuola-sport è funzionale e propedeutico alla formazione di un calciatore. Sostenere il quotidiano impegno scolastico, e farlo convivere con l'attività sportiva ad alto livello, vuol dire avere un metodo che poi ci si porta e si rispecchia sul campo. Non è un caso che recentemente siano stati premiati alcuni ragazzi i quali anche nel rettangolo verde erano risultati tra i migliori. Stiamo lavorando su questa strada istituendo un sistema di premialità legato al rendimento scolastico".

PRIMAVERA BRILLANTE

"Max Canzi, Daniele Conti e tutto lo staff stanno facendo qualcosa di importante. Daniele è una figura cardine del Club, perché ha l'esperienza del calciatore di alto rango e il carisma di chi incarna al meglio i nostri valori, conosce e trasmette a tutti l'identità rossoblù e il significato di indossare questi colori. L'anno scorso partimmo per salvarci, da neopromossa, e abbiamo chiuso addirittura con recriminazioni. Quest'anno abbiamo iniziato alla grande, ci auguriamo che sia il viatico per un'altra stagione da record".