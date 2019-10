Joao Pedro: “Lavoriamo per migliorarci”

14 ott 2019

+ -

Decimo bomber nella storia rossoblù con 40 gol in 151 partite: Joao Pedro, a Cagliari dal 2014, è anche il miglior cannoniere stagionale. Il 10 brasiliano ha concesso una intervista al quotidiano “La Nuova Sardegna”, dove ha spaziato tra passato e presente.

CALCIO E FAMIGLIA

“Ho ereditato la passione per il calcio da mio papà. Ha giocato a livello professionistico e da piccolo andavo a vedere le sue partite. Lui mi ha insegnato, per esempio, che non bisogna mai sentirsi arrivati; mi diceva che per diventare un grande non servono solo le capacità tecniche ma anche la testa sulle spalle. Uno sfizio che mi sono tolto da quando sono diventato professionista? Comprare una casa alla mia mamma”.

ORGOGLIO ROSSOBLÙ

“Le mie soddisfazioni più grandi? Giocare in Serie A; aver rappresentato il mio Paese nelle Nazionali giovanili; essere in una Società come il Cagliari che ha un progetto ambizioso e punta su di me: ne sono orgoglioso e ringrazio il Club per l’opportunità che mi offre”.

CRESCITA E AMBIZIONI

“Lavoriamo per crescere e migliorarci. Sono arrivati giocatori importanti, avere ambizioni è bello ma essere razionali ancora di più. La Società ha fatto davvero un mercato importante e sta facendo un grande lavoro sul vivaio”.