Rog: "Avanti su questa strada"

27 set 2019

Il centrocampista rossoblù Marko Rog ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport un'intervista che arriva tra l'impresa del “San Paolo” e l'importante sfida casalinga contro l'Hellas Verona.

LA VITTORIA DI NAPOLI

"Un successo speciale contro una squadra molto forte, abbiamo sofferto e alla fine siamo stati premiati. Non sempre vince chi costruisce più azioni da gol, nell'occasione decisiva siamo andati in tanti ad attaccare la porta. Fondamentale è lavorare duramente, correre sino alla fine e giocare di squadra".

L'AMBIENTAMENTO

"La concorrenza c'è, nessuno ama stare fuori, ma io rispetto sempre le scelte del mister come ho fatto in passato nella mia carriera. Qui ho ritrovato prima alcuni connazionali poi Pavoletti, già mio compagno a Napoli. Uno dei miei obiettivi è anche quello di riconquistare la maglia della mia Nazionale croata".

TOP PLAYER

"Modric è un simbolo, ma anche Jorginho, Koulibaly, Nainggolan, Brozovic, Rakitic e Kovacic; gli ho visto fare in allenamento cose dell'altro mondo. Tra gli italiani non scordo Barella, Sensi e Zaniolo. Tra i compagni ammiro Cigarini".

LA SFIDA CONTRO L’HELLAS

"Abbiamo calciatori forti che si sono uniti al gruppo storico, questo Cagliari andrà avanti gara dopo gara per fare bene e migliorare. Dobbiamo continuare così, domenica daremo tutto per ottenere il quarto successo senza abbassare la guardia: siamo in casa e ci teniamo a far bene per dare una gioia ai tifosi”.