Ceppitelli: “Lavoriamo per continuare a crescere”

22 set 2019

“Avevamo bisogno di queste due vittorie, per la classifica e per il morale. Sono punti che ci danno convinzione e permettono di lavorare più serenamente, per limare gli errori e crescere”. Così Luca Ceppitelli, ospite della trasmissione televisiva “Videolina Sport”. Tra i tanti temi affrontati, gli obiettivi della squadra rossoblù in questo campionato. “Vogliamo migliorarci rispetto agli anni scorsi. Sappiamo che intorno a noi ci sono molte aspettative, abbiamo una bella rosa, con tanti giocatori di livello, faremo del nostro meglio per arrivare il più in alto possibile”.

LA DOPPIETTA DI PARMA

“Una grandissima emozione; sul primo gol, sono rimasto in attacco sugli sviluppi di un angolo, mentre sul secondo Cigarini ha messo in area una palla perfetta e sono riuscito a svincolarmi dalla marcatura a uomo di Gagliolo”.

LA PARTITA COL GENOA

“Volevamo fortemente la vittoria. Abbiamo sempre tenuto in mano le redini della gara, dopo il pareggio del Genoa, ero sicuro che avremo segnato di nuovo”.

L'IDENTITÅ DATA DA MARAN

“Tutti gli allenatori che ho avuto in questi sei anni di Cagliari mi hanno dato qualcosa. Mister Maran sta dando alla squadra una precisa identità, sul campo si vede la qualità del suo lavoro”.

LA TRASFERTA DI NAPOLI

“Sarà una partita difficilissima, i partenopei hanno dimostrato contro il Liverpool e il Lecce di attraversare un grande momento di forma. Per noi è come un esame di maturità: se vogliamo fare meglio dell'anno scorso, dobbiamo iniziare a raccogliere punti anche contro le grandi. Andiamo al “San Paolo” per giocarcela, vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi”.

COSSU E CONTI

“Con loro ho un bellissimo rapporto, fatto di continui confronti e scambi di opinione. Andrea è più vicino alla prima squadra, Daniele si occupa più del Settore giovanile. Entrambi ci aiutano molto, ci danno consigli preziosi e ci sostengono con la loro grande esperienza”.

CAGLIARI E FAMIGLIA

“Mia madre e mia sorella si sono trasferite qui a Cagliari in pianta stabile, io in Sardegna mi trovo benissimo. Ora mi godo mio nipotino Leonardo, in attesa di mettere su una mia famiglia faccio lo zio”.