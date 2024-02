Settore giovanile, i risultati del weekend

19 feb 2024

Tante vittorie per le giovanili rossoblù nel weekend: successo di prestigio della Primavera, che al CRAI Sport Center supera il Torino, seconda forza del campionato, 3-2 con rete vincente di Achour su rigore a cinque minuti dalla fine. In precedenza, doppietta di Kingstone pareggiata da Dell'Aquila e Longoni. Dopo questo risultato, il Cagliari arriva a 31 punti in classifica, ottavo posto condiviso col Genoa. Nel prossimo turno è prevista la trasferta di Frosinone.

Tre punti anche per l'Under 18: 4-1 al Frosinone, con doppietta di Collu e acuti di Franke e Trepy.

Under 16 e Under 15 battono il Venezia nel doppio confronto casalingo. Pietropaolo e Costa firmano il 2-0 dell'U16 a Siliqua, mentre la vittoria per 3-1 dei ragazzi di Trudu vede sugli scudi Mulas e Boccia, autore di una doppietta.

Colpo esterno del Cagliari Under 14, sezione di Alghero, che passa 2-1 sul campo della San Paolo Apostolo: in gol Sanna e Petretto.

Sconfitta per l’Under 15 femminile che abbandona il sogno della fase nazionale: 4-0 il risultato finale contro la Cremonese.

I TABELLINI

CAGLIARI-FROSINONE U.18 4-1

CAGLIARI: Sarno, Pasquale (Piseddu), Marini (Mellino), Russo (Cherchi), Collu, Franke, Grandu (Boi), Asproni, Konate, Ardau (Lai), Trepy (Saba) – A disposizione: Renna, Volpe, Zedda - All.: Bellucci.

FROSINONE: Barone, Moretta, De Rita, Di Francesco, Pelosi, Cellupica, Fiorletta, Schietroma, Salvador, Aromatico, Centra – A disposizione: Minicangeli, Cozzolino, Paparelli, Coiro, Silvestri, Yanovsky, Orlandi - All.: Durante.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari.

RETI: 30' Collu, 63' Pelosi, 66' Trepy, 78' Collu, 90' Franke.

CAGLIARI-VENEZIA U.16 2-0

CAGLIARI: Are, Congiu, Egharevba (75' Schirru), Ragni, Frau, D'Onofrio, Puttolu, Calia, Costa, Pietropaolo (79' Montapponi), Cardu (63' Zedda) – A disposizione: Panico, Simongini, Congiu, Massoni, Concu, Corona - All.: Medda.

VENEZIA: Vidali, Leo, Baroncelli (76' Crepaldi), Ballarin, Cibin, Moisa (64' Bellio), Kola (46' Barak), Favaretto (64' Favaro), Palasgo (72' Vecchiato), Maiorano (72' Pivato), Rossitto – A disposizione Moino - All.: Turatto.

ARBITRO: Corrias di Nuoro.

RETI: 17' Pietropaolo, 49' Costa.

CAGLIARI-VENEZIA U.15 3-1

CAGLIARI: Riceputi, Vargiu, Lo Verde, Sow, Camba (76' Dau), Piredda (68' Bellofiore), Mulas (81' Zaru), Pibiri (76' Prosperini), Garau (81' Vergori), Boccia, Fini (68' Fusco) – A disposizione Contini, Kepych, Ruggeri - All.: Trudu.

VENEZIA: Vettore, M. Ballarin (51' Dallapietà), Baldoni, Seibal (46' Scafati), Garbo, Lorenzon, Mores (51' Munteanu), Zanella (60' Soligo), Paganin (60' Sperandio), Luongo, Rigato – A disposizione: Laureti, L. Ballarin - All.: Ntumba.

ARBITRO: Carta di Oristano.

RETI: 12' Paganin, 23' Mulas, 26' e 86' Boccia.