Il weekend del settore giovanile

16 feb 2024

+ -

Tutte impegnate in casa le squadre giovanili rossoblù nel fine settimana: al CRAI Sport Center di Assemini sabato la Primavera riceve la visita del Torino, che divide il secondo posto in classifica con la Roma. Calcio di inizio fissato per le ore 11: gara visibile su Sportitalia (Solocalcio).

Sempre al CRAI Sport Center, domenica pomeriggio tocca all'Under 18 contro il Frosinone (ore 15).

Under 16 e Under 15 se la vedranno con i pari età del Venezia, rispettivamente a Siliqua (ore 14.45) e Uta (ore 15).

L’Under 14, sezione di Alghero, affronterà il San Paolo Apostolo domenica alle ore 9 al Campo “Carbonazzi” di Sassari.

Scenderanno in campo anche le ragazze dell’Under 15 femminile nel girone della fase playoff che vale l’accesso alla fase nazionale: le avversarie saranno le pari età della Cremonese. Fischio d’inizio fissato per domenica alle ore 15 al campo Frutti d’Oro di Capoterra.

SABATO 17 FEBBRAIO

Primavera

22ª giornata, Cagliari-Torino

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Under 18

19ª giornata, Cagliari-Frosinone

CRAI Sport Center, Assemini, ore 15

Under 16

18ª giornata, Cagliari-Venezia

Stadio Comunale, Siliqua, ore 14.45

Under 15

18ª giornata, Cagliari-Venezia

Centro Sportivo “Bascus Argius”, Uta, ore 15

Under 15 femminile

3ª giornata fase playoff, Cagliari-Cremonese

Campo Frutti d’Oro, Capoterra, ore 15