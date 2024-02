Settore giovanile, i risultati del weekend

12 feb 2024

Roma amara per la Primavera rossoblù. Illude il gol in apertura di Marcolini, i giallorossi capovolgono la situazione già nel primo tempo con Plaia e Joao Costa. Chiude il conto Romano ad inizio ripresa. Il Cagliari si trova ora all'ottavo posto in classifica, in condominio con la Juventus. Domenica al CRAI Sport Center arriva il Torino.

Pareggio casalingo, 1-1, dell'Under 17 contro l'Udinese. La rete rossoblù è stata messa a segno da Pietropaolo, i friulani riequilibrano il risultato nel recupero.

Sconfitta l'Under 16 a Milano dall'Inter col punteggio di 5-0. Buon pareggio esterno dell'Under 15 contro i coetanei nerazzurri: 1-1, con gol di Sow.

L’Under 15 femminile viene sconfitta in trasferta dal Como: 4-1 il risultato finale. La prossima gara del girone playoff che vale l'accesso alla fase nazionale sarà domenica in casa contro la Cremonese.

I TABELLINI

CAGLIARI-UDINESE U.17 1-1

CAGLIARI: Filigheddu; Lai, Picchedda (79' Tronci); Pierangeli, Bortolato, Nuvoli; Piga, Grippa, Saddi, Smeraldi, Pietropaolo (79' Usai) – A disposizione: Contini, Mereu, Pintus, Ornano - All.: Testoni.

UDINESE: Mutavcic; Shpuza, Dalvi (87' Boldarin); Toffolo (77' Caliò D.), Polvar (87' Pontani), Busolini; El Bouradi, Orefice (46' Mlakar), Cosentino, Landolfo, Vinciati – A disposizione: Pirrò, Del Pino, Cangiano, Caliò F. - All.: Stefani.

ARBITRO: Senes di Cagliari.

RETI: 27' Pietropaolo, 91' Mlakar.

INTER-CAGLIARI U.16 5-0

INTER: Farronato; Lissi (66' Moranduzzo), Sorino; Virtuani, Pavan, Peletti (82' Medina); D'Agostino (46' Breda), Leoni, Franchi (72' Stefani), Moressa, Grisoni Fasana (66' Orlacchio) – A disposizione: Battagliola, Suppa, Grotti - All.: Solivellas.

CAGLIARI: Are; Congiu (82' Simongini), Egharevba; Ragni (66' Calia), Frau (82' Pellegrini), D'Onofrio; Puttolu, Zedda (66' Durante), Costa, Montappone (66' Tuseddu), Cardu (82' Concu) – A disposizione: Panko - All.: Medda.

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo.

RETI: 48' Moressa, 57' Sorino, 58' Franchi, 59' Breda, 85' Stefani.

INTER-CAGLIARI U.15 1-1

INTER: Lleshi; Masetti (57' Donati), Pirola; Nese (57' Carboni), Evangelista, Cassini; Bettelli, Morosi, Salviato (57' Dade Lombardi), Limido, Calò (79' Rocca) – A disposizione: Galliera, Benatti, Puricelli, Pannuto, Donato – All.: Fautario.

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu, Lo Verde; Sow, Camba, Piredda (77' Bellofiore); Mulas (73' Orrù), Pibiri, Garau, Boccia, Fini (77' Prosperini) – A disposizione: Marongiu, Dau, Vergori, Fusco - All.: Trudu.

ARBITRO: Basso di Lodi.

RETI: 29' Masetti, 74' Sow.