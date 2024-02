Il weekend del settore giovanile

09 feb 2024

Tutti fissati per domenica 11 febbraio i prossimi impegni delle squadre giovanili rossoblù: trasferta impegnativa per la Primavera guidata da Fabio Pisacane, di scena al campo Tre Fontane contro la Roma, terza forza del campionato insieme a Lazio e Torino. Calcio d'inizio fissato per le ore 11. La gara sarà trasmessa da SportItalia, canale Solocalcio.

Allo stesso orario, la partita dell'Under 17, che se la vedrà con l'Udinese al CRAI Sport Center di Assemini.

Doppio confronto con i pari età dell'Inter per Under 16 e Under 15. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 14.30 al Konami Youth Development Center di Milano.

L’Under 14, sezione di Cagliari, è impegnata sia sabato che domenica a Gallipoli al Trofeo di Calcio Giovanile Internazionale “Caroli Hotels”.

Impegno casalingo per l’Under 17 femminile che scenderà in campo contro il Selargius domenica alle ore 15 al Campo Frutti d'Oro di Capoterra.

Seconda giornata del girone playoff, che vale l’accesso alle fasi nazionali, per l’Under 15 femminile che affronterà il Como alle 15.30 allo Stadio Comunale di Cermenate (CO).



DOMENICA 11 FEBBRAIO

Primavera

21ª giornata, Roma-Cagliari

Campo Tre Fontane, Roma, ore 11

Under 17

16ª giornata, Cagliari-Udinese

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11

Under 16

17ª giornata, Inter-Cagliari

Konami YDC, Milano, ore 14.30

Under 15

17ª giornata, Inter-Cagliari

Konami YDC, Milano, ore 14.30

Under 15 femminile

2ª giornata fase playoff, Como-Cagliari

Stadio Comunale, Cermenate (CO), ORE 15.30