Il weekend del settore giovanile

03 feb 2024

+ -

Torna al CRAI Sport Center la Primavera di Fabio Pisacane che affronterà il Milan di Ignazio Abate, sfida valida per continuare a rimanere nelle posizioni nobili della classifica e alimentare il sogno playoff. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 4 alle ore 11: gara visibile su Sportitalia (Canale 60 DTT).

Seconda gara consecutiva in trasferta per l’Under 18: domenica alle ore 18 sarà di scena contro la Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli.

L’Under 16 e l’Under 15 affronteranno entrambe, domenica 4, il Cittadella in casa rispettivamente alle ore 14 e alle 10 al Centro Sportivo Bascus Argius di Uta

L’Under 17 femminile scenderà in campo contro il Sinnai sabato 3 alle ore 18 al Campo Comunale di Sinnai.

Impegno in trasferta per l’Under 14, sezione di Alghero, contro la Puri e Forti: calcio d’inizio fissato per domenica 4 alle ore 11 al Campo Sportivo “La Solitudine” di Nuoro.

Inizia la fase dei play off interregionali per l’Under 15 femminile che affronterà l’Atletico Uri al Campo Sportivo “Ninetto Martinez” di Uri domenica alle ore 19.30. Prima gara del girone B composto da Atletico Uri, Cagliari, Como e Cremonese. Le prime due classificate del gruppo accederanno alla fase nazionale finale.

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Primavera

20ª giornata, Cagliari-Milan

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11.

Under 18

18ª giornata, Fiorentina-Cagliari

Viola Park, Bagno a Ripoli (FI), ore 18.

Under 16

16ª giornata, Cagliari-Cittadella

Centro Sportivo Bascus Argius, Uta, ore 14.

Under 15

16ª giornata, Cagliari-Cittadella

Centro Sportivo Bascus Argius, Uta, ore 10.

Under 15 Femminile

1ª giornata fase playoff, Atletico Uri-Cagliari

Campo Sportivo Ninetto Martinez, Uri (SS), ore 19.30.