Settore giovanile, i risultati del weekend

29 gen 2024

Pareggio in trasferta per la Primavera, a Bologna la gara termina con il risultato di 1-1: al gol di Achour nel primo tempo risponde Ebone su calcio di rigore all’inizio della ripresa.

L’Under 18 di mister Bellucci vince in trasferta, rimontando la Sampdoria nella seconda frazione di gioco: per i padroni di casa in gol Pelissa al termine del primo tempo, di Trepy e Grandu i gol rossoblu.

Al CRAI Sport Center pareggia 3-3 l’Under 17 contro il Venezia. Sotto di due gol nel primo tempo, i ragazzi di mister Testoni agguantano il pareggio grazie alla doppietta di Saddi e il gol di Smeraldi. Sesto risultato utile consecutivo per i rossoblu.

Sconfitta in casa per l’Under 16. Il Lecco vince per 3-0 al CRAI Sport Center.

L’Under 15 strappa una netta vittoria in casa contro il Lecco: 3-0 il risultato finale, in gol Pibiri (doppietta) e Dau.

Pareggio in casa per l’Under 14, sezione di Alghero, contro il Lattedolce finisce 1-1. Pintus porta in vantaggio la squadra rossoblu che viene recuperata un minuto dopo da Volpe.

Sconfitta per l’Under 17 femminile. 4-1 il risultato finale contro la Ferrini: per le ragazze rossoblu in gol Caputo.

I TABELLINI

SAMPDORIA-CAGLIARI U.18 1-2

SAMPDORIA: Rodolfo, Pelissa, Sciaccaluga G., Rossello, Cavallaro, Melani, Camiciottoli, Malaj, Portaccio, Islam, Sava. - A disp.: Ceruone, Freccero, Sinatra, Virtuosi, Trevisan, Panariello, Galluccio, Traverso, Giolfo. - All.: Fransa

CAGLIARI: Sarno, Pasquale (Lai 25’ s.t.), Mellino, Russo, Collu, Franke, Asproni, Piseddu, Trepy, Ardau (Boi 43’ s.t.), Grandu (Storri 45’ s.t.). - A disp.: Sanna, Zedda, Medda, Saba, Cherchi. - All. Bellucci

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure

RETI: Pelissa (44’ p.t.), Trepy (12’ s.t.), Grandu (27’ s.t.)

CAGLIARI-VENEZIA U.17 3-3

CAGLIARI: Filigheddu, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci I (Bortolato 8’ p.t.), Pintus, Piga, Grippa, Saddi, Smeraldi, Pietropaolo (Usai 39’ s.t.). - A disp.: - Are, Tronci II, Nuvoli, Ornano, Mereu, Melis. - All.: Testoni

VENEZIA: Carniello, Senciuc, Brugnoli, Fava (Sarto 1’ s.t.), De Martin (Teso 44’ p.t.), Nuvoli, Modesto (Tombacco 30’ s.t.), Vicario (Perissinotto 16’ s.t.), Faccin (Gici 16’ s.t.), Marito, Turella (Dalla Nora 30’ s.t.) - A disp: Vendruscolo. - All. Fernandez

ARBITRO: Casula di Ozieri

RETI: Faccin (27’ p.t.), Modesto (37’ p.t.), Saddi (29’ s.t., 45’+5’ s.t.), Sarto (41’ s.t.), Smeraldi (44’ s.t.)

CAGLIARI-LECCO U.16 0-3

CAGLIARI: Are, Tuseddu (Corona 32’ s.t.), Egharevba (Durante 21 s.t.), Piro (Calia 21’ s.t.), Frau (Congiu 21’ s.t.), D’Onofrio, Correnti (Mondellini 21’ s.t.), Zedda (Montapponi 13’ s.t.), Costa, Puttolu, Cardu (Concu 32’ s.t.). - A disp.: Riceputi, Ragni. - All. Medda

LECCO: Maddaloni, Gianola, Galli (Confalonieri 37’ s.t.), LLupi (Pino 34’ s.t.), Benvenuto (Montella 37’ s.t.), Manzinali, Infrano, Nova (Nuzzi 34’ s.t.), Sperafico (Braga 26’ s.t.), Mapelli (Braida 26’ s.t.), Cosi (Dorascenzi 37’ s.t.). - A disp.: Zuzzi, Vitellaro. - All: Rigamonti

ARBITRO: Manis di Oristano

RETI: Mapelli (10’ p.t.), Gianola (15’ s.t.), Braga (36’ s.t.)

CAGLIARI-LECCO U.15 3-0

CAGLIARI: Contini, Vargiu (Camba 23’ s.t.), Lo Verde, Sow, Dau (Vergori 35’ s.t.), Piredda, Bellofiore (Mulas 18’ s.t.), Pibiri (Prosperini 35’ s.t.), Garau (Fini 23’ s.t.), Boccia (Orru 35’ s.t.), Fusco (Nocco 18’ s.t.). - A. disp.: Marongiu, Ruggeri. - All. Trudu

LECCO: Fumagalli, Gatti, Mauri (Vendemmiati 28’ s.t.), Procopio (Vago 16’ s.t.), Stragà, Vismara (Cilione 28’ s.t.), Apollo (Bressi 16’ s.t.), Jovanovic, Kone (Ghiroldi 28’ s.t.), Pupo (Dell’Orto 11’ s.t.), Bonacina. - A disp.: Casiraghi, Brunati, D’Alconzo. - All.: Lafranconi

ARBITRO: Succu di Nuoro

RETI: Pibiri (18’ e 31’ p.t.), Dau (22’ s.t.)