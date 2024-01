Il weekend del settore giovanile

12 gen 2024

+ -

Dopo la vittoria in rimonta dello scorso turno contro il Sassuolo, la Primavera di mister Pisacane sfiderà una sorprendente Lazio, in una gara valida per le posizioni nobili. Il match è in programma domenica 14 alle ore 11 allo Stadio Fersini di Formello (Roma). La gara sarà trasmessa da SportItalia, canale Solocalcio.

Impegno in trasferta per l’Under 18 al Konami Youth Development Center di Milano contro l’Inter, capolista del girone B, domenica 14 alle ore 14.

Torna in campo l’Under 17 che affronterà in casa l’Inter, al Campo Comunale di Uta, sabato 13 alle ore 11.

L’Under 14, sezione di Cagliari, affronterà l’Accademia Ogliastra al CRAI Sport Center di Assemini, domenica 14 alle ore 10. L’Under 14, sezione di Alghero, giocherà contro la Don Bosco Nulvi al Campo Comunale Pino Cuccureddu di Alghero, alle ore 10.

Infine, l’Under 17 femminile scenderà in campo contro il CUS Cagliari sabato 13 gennaio alle ore 17 al Campo Sa Duchessa CUS di Cagliari.

SABATO 13 GENNAIO

Under 17

14ª giornata, Cagliari-Inter

Campo Comunale, Uta, ore 14.

DOMENICA 14 GENNAIO

Primavera

17ª giornata, Lazio-Cagliari

Stadio Fersini, Formello (RM), ore 11.

Under 18

15ª giornata, Inter-Cagliari

Konami YDC, Milano, ore 14.