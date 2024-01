Settore giovanile, i risultati del weekend

08 gen 2024

+ -

Bella vittoria in rimonta della Primavera, che supera 2-1 il Sassuolo al CRAI Sport Center. In svantaggio per la rete di Baldari alla mezz'ora, la squadra di Fabio Pisacane ha reagito con prontezza e in un finale tutto cuore ha ribaltato la situazione. Achour ha firmato il gol del pari all'82', un autogol di Corradini ha dato al Cagliari i tre punti in dirittura d'arrivo.

Anche l'Under 18 ribalta la Lazio e porta a casa il risultato pieno. Dopo il gol biancazzurro di Paolocci in apertura, Asproni e Ardau nella ripresa aprono la strada per il definitivo 2-1.

L'Under 16 perde 3-2 a Brescia. Per il Cagliari hanno segnato Montapponi e Pietropaolo. Sempre a Brescia, l'Under 15 supera i pari età lombardi: 2-1 maturato grazie agli acuti di Sow e Garau.

Successo casalingo per il Cagliari Under 14, sezione di Cagliari, 4-2 sulla Futura Sales. Le reti sono state siglate da Cinus (2), Schiffini e Chiminelli. Il Cagliari Calcio “B” si è imposto 2-1 sul campo della Turritana. In gol per i rossoblù Petretto e Sanna.

I TABELLINI

CAGLIARI-LAZIO U.18 2-1

CAGLIARI: Sarno; Pasquale, Mellino; Russo, Collu, Franke; Asproni, Lai (58' Volpe), Trepy, Ardau (88' Grandu), Deriu – All.: Bellucci.

LAZIO: Bosi; Ferrari, Marini;Barone, Bordoi, Silvestri; Farcomeni (88' Proromo), Marinaj (56' Urbano), Serra, Gelli (74' Gningue), Paolocci – All.: Punzi.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari.

RETI: 9' Paolocci, 48' Asproni, 83' Ardau.

BRESCIA-CAGLIARI U.16 3-2

BRESCIA: Galli; Molinari E., Schacchia; Ferrari, Baruzzi, Stefanescu; Bodra, Beldenti (58' Quaggia), Galvano (70' Pezzi), Pedretti, Molinari A. - All.: Franchi.

CAGLIARI: Are; Tuseddu, Egharevba; Ragni (80' Congiu), Frau, D'Onofrio; Correnti, Zedda (64' Calia), Pontapponi (64' Cardu), Puttolu, Pietropaolo – All,: Medda.

ARBITRO: Annunziata di Mantoba.

RETI: 12' Galvano, 27' Pedretti, 40' Montapponi, 46' Pietropaolo, 50' Galvano rigore.

BRESCIA-CAGLIARI U.15 1-2

BRESCIA: Davolio; Andriulli, Albini; Merisio, Bergamaschi (55' Persichetti), Gaturini; Ogunseye, Gerri (55' Bonissoni), Esmaeil, Compaore, Peli (55' Bisotti) – All.: Massetti.

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu, Vergori (68' Dau); Sow, Camba, Mulas; Bellofiore, Pibiri (85' Palazzo), Garau (76' Nocco), Boccia (85' Lai), Fusco (76' Orrù) – All.: Trudu.

ARBITRO: Bertoletti di Milano.

RETI: 30' Sow, 60' Garau, 69' Perego.