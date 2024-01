Il weekend del settore giovanile

Primi match del 2024 per il settore giovanile rossoblu: la Primavera di mister Pisacane ritorna in campo dopo la sconfitta di misura contro la Sampdoria nello scorso turno di campionato: calcio d’inizio fissato per sabato 6 alle ore 12.30 quando i giovani rossoblù scenderanno in campo al CRAI Sport Center di Assemini contro il Sassuolo. La gara sarà trasmessa su SportItalia Live24.

L’Under 18 guidata da mister Bellucci sarà impegnata in casa al CRAI Sport Center contro la Lazio domenica 7 alle ore 15.

Impegni in trasferta per l’Under 16 e l’Under 15 che affronteranno i pari età del Brescia: partite in programma venerdì 5 rispettivamente alle ore 14.30 e alle ore 16.30 campo comunale Cazzago San Martino.

L’Under 14, sezione di Cagliari, affronterà la Futura Sales al CRAI Sport Center domenica 7 alle ore 9. L’Under 14, sezione di Alghero, giocherà, sempre domenica, contro la Turritana al campo comunale “A. Occone” di Porto Torres alle ore 10.30.





VENERDÌ 5 GENNAIO

Under 16

13ª giornata, Brescia-Cagliari

Campo Comunale, Cazzago San Martino (BS), ore 14.30.

Under 15

13ª giornata, Brescia-Cagliari

Campo Comunale, Cazzago San Martino (BS), ore 16.30.

SABATO 6 GENNAIO

Primavera

16ª giornata, Cagliari-Sassuolo

CRAI Sport Center, Assemini, ore 12.30.

DOMENICA 7 GENNAIO

Under 18

14ª giornata, Cagliari-Lazio

CRAI Sport Center, Assemini, ore 15.