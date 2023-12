Settore giovanile, i risultati del weekend

18 dic 2023

Vittoria casalinga per la Primavera rossoblù, che al CRAI Sport Center batte il Frosinone. Sblocca la partita nel primo tempo Marcolini, ad inizio ripresa gli ospiti pareggiano, ma la doppietta di Achour e la rete di Idrissi mettono a sicuro il risultato. Nel finale di partita c’è spazio per un altro gol del Frosinone che fissa la partita sul 4-2. Sabato 23 gara in trasferta per i ragazzi di Pisacane che affronteranno la Sampdoria.

Cade in trasferta l’Under 18: 3-1 il risultato finale contro il Genoa. Per i rossoblù in gol Ardau su calcio di rigore.

Pareggio per 1-1 in casa del Cittadella per l’Under 17 di mister Testoni: il gol di Smeraldi all’inizio della seconda frazione non basta perché i veneti raggiungono il pareggio nel finale di gara.

Emozionate vittoria in rimonta per l’Under 16 contro l’Atalanta. Al CRAI Sport Center Luca Costa sigla tre gol rimontando in soli dieci minuti, nel finale di gara, i due gol orobici.

2-2 per l’Under 15 in casa contro l’Atalanta: di Boccia e Nocco le reti della squadra di Trudu.

Il Cagliari Under 14 “B”, sezione di Alghero, ha battuto 6-1 il Calcio Budoni.

Vittoria per l'Under 17 femminile che batte 3-1 in casa la Gigi Riva.

I TABELLINI





UNDER 18

GENOA-CAGLIARI 3-1

GENOA: Consiglio, Venturino, Ghinassi, Arata, Barbini, Camilletti, Fazio, Pinelli, Pellicanò, Corengia, Carbone. - A disp.: Enoghama, Tarquini, Sancinito, Lattari, Grossi, Dodde, Decaroli, Bailo, Al Kharusi. - All.: Ruotolo

CAGLIARI: Sarno, Pasquale, Mellino, Russo, Collu, Volpe, Asproni, Lai, Trepy, Ardau, Grandu. - A disp.: Sanna, Paolucci, Zedda, Minnelli, Piseddu, Montisci, Saba. - All.: Bellucci

RETI: Carbone (33’ pt), Venturino (25’ st), Ardau (35’ st), Venturino (40’ st)

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure



UNDER 17

CITTADELLA-CAGLIARI 1-1

CITTADELLA: Betelli, Gobbato, Carli, Curtolo, Scarpa, Giuriato, Pellizzari (Tatarevic 1’ st), Pozzato (Zarantonello 1’ st), Solinas (Renon 10’ st), Genova, Moro (Maglia 16’ st). - A disp.: Piccolo, Sterbini, Giason, Zinetti. - All. Basso.

CAGLIARI: Filigheddu, Lai (Tronci 32 pt’), Picchedda (Nuvoli 44’ st), Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Grippa, Saddi (Melis 40 st’), Smeraldi, Pietropaolo. - A disp.: Panko, Ornano, Mereu, Usai - All.: Testoni

RETI: Smeraldi (10’ st), Tatarevic (39’ st)

ARBITRO: Branzoni di Mestre



UNDER 16

CAGLIARI-ATALANTA 3-2

CAGLIARI: Are, Congiu (Tuseddu 13’ st), Egharevra, Piro, Mondellini, D’Onofrio, Correnti, Zedda (Calia 13’ st), Costa, Puttolu, Montapponi (Cardu 13’ st). - A disp.:Contini, Frau, Pellegrini, Congiu, Melis, Corona. - All.: Medda

ATALANTA: Sanzogni, Cojocariu (Rinaldi N. 30’ st), Nova (Bolis 12’ st), Isoa, Regonesi (Palumbo 30’ st), Modonesi (Rinaldi A. 12’ st), Colombo, Stefanoni, Michieletto (Camara 22’ st), Damiano (Calvo 30’ st), Martano (Percassi 22’ st). - A disp.: Leto. All.: Gambiraso

RETI: Michieletto (29’ pt), Colombo (25’ st), Costa (33’, 37’, 43’ st)

ARBITRO: Isu di Cagliari



UNDER 15

CAGLIARI-ATALANTA 2-2

CAGLIARI: Riceputi, Vargiu (Camba 26’ st), Lo Verde, Sow, Dau, Piredda, Bellofiore (Mulas 25’ st), Pibiri (Vergori 38’ st), Garau (Palazzo 38’ st), Boccia, Nocco (Fusco 25’ st) - A disp.: Marongiu, Kepych, Ruggeri, Orru. - All.: Trudu

ATALANTA: Cerri, Paganotti (Ricella 5’ st), Zani (Favero 1’ st), Villa (Daniele 22’ pt), Verdelli, Stoco, Zanatta, Zarrillo (Colombo 20’ st) Lung (Amalfitano 1’ st), Faveri, Fugazzola. - A disp.: Corti. - All. Previtali

RETI: Boccia (21’ pt), Nocco (35’ pt), Zanatta (10’ st), Faveri (16’ st)

ARBITRO: Carta di Oristano