Il weekend del settore giovanile

15 dic 2023

La Primavera di mister Pisacane ritorna in campo dopo la battuta d’arresto contro il Torino nello scorso turno di campionato: calcio d’inizio fissato per sabato 16 alle ore 13 quando i giovani rossoblù scenderanno in campo al CRAI Sport Center di Assemini contro il Frosinone. La gara sarà trasmessa su SportItalia Live24.

Impegno in trasferta per l’Under 18 guidata da mister Bellucci che affronterà il Genoa al campo sportivo Begato 9 di Genova: gara fissata per domenica 17 alle ore 11.

Domenica 17 alle ore 11 allo stadio Fair Play di Cartigliano (VI) , in campo, contro il Cittadella, anche l’Under 17 che cerca la terza vittoria di fila.

L'Under 16 e l’Under 15 saranno invece impegnati in casa contro i pari età dell’Atalanta: partite in programma domenica 22 rispettivamente alle ore 15 (CRAI Sport Center) e alle ore 15.15 (campo sportivo Bascus Argius, Uta)

L’Under 14, sezione di Cagliari, affronterà la Ferrini al campo sportivo G. Polese lunedì 18 alle ore 16.30. L’Under 14, sezione di Alghero, giocherà contro il Calcio Budoni al Pino Cuccureddu di Alghero alle ore 9.

Domenica alle ore 11.30 scenderà in campo anche l’Under 17 femminile che affronterà la Gigi Riva al campo Frutti d’Oro Albatros di Capoterra. L’Under 15 femminile sarà, invece, impegnata lunedì alle ore 16 fuori casa contro il calcio Pirri.

SABATO 16 DICEMBRE

Primavera

14ª giornata, Cagliari-Frosinone

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 13.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Under 18

13ª giornata, Genoa-Cagliari

Campo sportivo Begato 9, Genova, ore 11.

Under 17

13ª giornata, Cittadella-Cagliari

Stadio Fair Play, Cartigliano (VI), ore 11.

Under 16

12ª giornata, Cagliari-Atalanta

CRAI Sport Center, Assemini, ore 15.

Under 15

12ª giornata, Cagliari-Atalanta

Campo sportivo Bascus Argius, Uta, ore 15.15