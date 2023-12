Settore giovanile, i risultati del weekend

12 dic 2023

La Primavera torna a mani vuote dalla trasferta di Torino, sponda granata. I padroni di casa si impongono 3-1: al Cagliari non basta il gol di Carboni per il momentaneo pareggio. (qui il racconto del match)

L'Under 18 viene fuori nella ripresa e alla distanza travolge il Torino 5-3. Doppietta di Ardau e reti di Lai, Grandu e Trepy per i rossoblù.

Successo di misura dell'Under 17 a spese del Como:1-0 firmato da Saddi sul finire del primo tempo.

L'Under 14, sezione di Cagliari, ha battuto 5-2 la Gigi Riva grazie alle reti di Caboni, Canepa, Spano, Chiminelli e Lilliu. L’Under 14, di stanza ad Alghero ha vinto 6-1 sul campo della Catalunya Alghero. In gol Cossu, Bitti, Sogos, Ruggiu e due volte Sanna.

Sconfitta per l’Under 17 femminile contro la Frassineti Elmas-Villasor (6-1). L’Under 15 femminile ottiene un pareggio per 2-2 contro l’Assemini Calcio.

I TABELLINI

CAGLIARI-TORINO U.18 5-3

CAGLIARI: Sarno, Pasquale, Mellino; Russo, Collu, Volpe (55' Cherchi); Piseddu, Lai, Trepy (83' Saba), Ardau (83' Boi), Grande – A disposizione Bonifacio, Zedda, Storri, Minnelli, Melis - All.: Bellucci.

TORINO: Anino; Marchioro (64' Zaia), Gasti; Grandi, Bonadiman, Desole (87' Magnino); Di Paolo (64' Camatta), Armocida (87' Rossi), Gabellini, Perciun, Soulier (87' Scarfiello) – A disposizione Bochicchio, Vagnati, Ba, Carrieri - All.: Larocca.

ARBITRO: Pani di Sassari.

RETI: 2' Ardau, 16' Gabellin, 20' Lai, 42' Gabellin, 46' Soulier, 48' Ardau, 68' Grandu, 73' Trepy.

CAGLIARI-COMO U.17 1-0

CAGLIARI: Filigheddu; Lai, Picchedda; Pierangeli, Tronci I, Pintus, Piga, Grippa, Saddi, Smeraldi, Di Pietropaolo (79' Melis) – A disposizione Sanna, Tronci II, Ornano, Cetnar, Mereu, Nuvoli, Usai, Saba – All.: Testoni.

COMO: Martino; Pandullo (46' Sordelli), Secondo (61' Micheri); Andrealli (79' Maestroni), Domante, Grilli (46' Vignati); Brasoilin (46' Kamal), Affronti (86' Di Palma), Frascolla (46' Papotti), Artesani, Bulgheroni – A disposizione Loverre, Adamo - All.: Boscolo.

ARBITRO: Manis di Oristano.

RETE: 44' Saddi.