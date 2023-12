Settore giovanile, i risultati del weekend

04 dic 2023

La Primavera di mister Pisacane pareggia 1-1 contro l’Empoli al CRAI Sport Center: gol nel primo tempo di Konaté, i toscani trovano la rete del pari all’ultimo minuto di recupero. (qui il racconto della gara)

Passo falso per l’Under 18 che cade in trasferta contro il Parma per 4-0.

L’Under 17 di mister Testoni batte 2-1 il Monza in trasferta al Centro Sportivo Monzello: per i rossoblù in gol Smeraldi e Saddi.

Sconfitta in trasferta contro i pari età del Milan sia per l’Under 16 (6-1) che l’Under 15 (2-1).

L’Under 14 di base ad Alghero vince contro la Polisportiva Nuoro. L’Under 14, sezione di Cagliari, affronterà l’Atletico Cagliari giovedì 7 alle 15.30 al Centro Sportivo Monte Claro. Sconfitta contro la Futura Sales per l’U17 femminile impegnata nel campionato provinciale misto.

I TABELLINI

PARMA-CAGLIARI U.18 4-0

PARMA: Moretta, Nicolosi, D’Intimo, Mengoni, Conde, Fatu, Cozzolino, Konate, Sartori, Marconi, Vranici - A disposizione: Testoni, Mena Martinez, Andreotti, Legati, Luppi, Elia, Biliboc, Arditi, Brekalo - All. Centurioni

CAGLIARI: Sarno, Pasquale, Mellino (Lai 25’ st), Russo, Collu, Volpe, Asproni (Zedda 39’ st), Piseddu, Trepy, Ardau, Grandu (Saba 18’ st) - A disposizione: Bonifacio, Cossu, Cherchi, Storri - All. Bellucci

ARBITRO: Rasched (Imola)

RETI: Vranici (7’ pt), Marconi (20’ e 45’ pt), Elia (39’ st)

MONZA-CAGLIARI U.17 1-2

MONZA: Vailati, Attinasi, Bella, Cogliati, Porta (Mele 10’ st), Buonaiuto, Romanini (Yekalej 31’ st), Monguzzi (Rossini 10’ st), Zanni (Bracesco 26’ st), Mout (Fumagalli 10’ st), Principe - A disposizione: Caprotti, Colombo, Castelli. - All. Monguzzi

CAGLIARI: Sanna, Lai, Picchedda, Pierangeli, Tronci, Pintus, Piga, Grippa, Saddi, Smeraldi (Cetnar 26’ st), Pietropaolo (Melis 26’ st) - A disposizione: Are, Tronci, Ornano, Mereu, Nuvoli - All. Testoni

ARBITRO: Brazzani (Bergamo)

RETI: Smeraldi (44’ pt), Saddi (34’ st), Yekalej (47’ st)

MILAN-CAGLIARI U.16 6-1

MILAN: Pittarella, Lo Monaco (Zaramella 28’ st), Angele (Basso Ricci 32’ st), Armaboldi, Pandolfi, Cullotta (Ferrara 32’ st), La Mantia, Grassini (Ibrahimovic 15’ st), Pinesti (Tartaglia 28’ st), Lupo (Valenta 15’ st), Piazzotta - A disposizione: Catalano, Vechion, Russo - All. Baldo

CAGLIARI: Filigheddu, Congiu (Tuseddu 1’ st), Egharevba, Piro (Calia 1’ st), Mondellini, D’Onofrio (Frau 32’ st), Correnti (Durante 32’ st), Zedda (Montapponi 1’ st), Costa, Puttolu, Cardu (Massoni 32’ st) - A disposizione: Panko - All. Medda

ARBITRO: Raimondo (Taranto)

RETI: La Mantia (11’ e 32’ pt), Puttolu (24’ pt) Lupo (34’ pt), Piazzotta (22’ st), Armaboldi (27’ st), Valenta (30’ st)

MILAN-CAGLIARI U.15 2-1

MILAN: Faccioli, Mercogliano, Rocca, Baita, Ambrosoli (Mazzucchelli 17’ st), Angelicchio, Menon, Seye (Rush 25’ st), Avogadro (Guerra 17’ st), Martini, Colombo (Guglielmo 1’ st) - A disposizione: Galimberti, Zangrillo, Karkvych, Piazza, Zaffanelli - All. Bertuzzo

CAGLIARI: Riceputi, Vargiu (Dau 36’ st), Lo Verde (Vergori 36’ st), Sow, Camba (Orru 36’ st), Mulas (Fusco 28’ st), Piredda, Pibiri, Garau (Ruggeri 28’ st), Boccia, Nocco (Fini 6’ st)- A disposizione: Contini - All. Trudu

ARBITRO: Rossi (Lodi)

RETI: Camba (21’ st), Colombo (25’ st), Rocca (34’ st)