Il weekend del settore giovanile

01 dic 2023

Nuovo weekend di impegni per il Settore Giovanile. Dopo la bella e importante vittoria in trasferta contro il Milan, la Primavera di Pisacane vuole continuare la marcia: sabato 2 dicembre alle ore 12.30 al CRAI Sport Center si apre il fine settimana del vivaio rossoblù contro l’Empoli. La gara sarà trasmessa su Sportitalia - Solocalcio.

L’Under 18 cerca il quinto risultato utile consecutivo in trasferta contro il Parma, domenica 3 dicembre alle 12 al Centro Sportivo Collecchio di Parma.

Torna in campo anche l’Under 17, dopo il turno di riposo, fuori casa: in campo al Centro Sportivo Monzello di Monza contro i biancorossi, domenica alle ore 15.

L’Under 16 e l’Under 15 saranno di scena a Milano contro il Milan al Centro Sportivo “Vismara - Puma house of football”, con fischio d’inizio rispettivamente alle 15.30 e alle 15.

L’Under 14, sezione di Alghero, affronterà la Polisportiva Nuoro, domenica alle ore 9 al Campo Comunale “Pino Cuccureddu” di Alghero.

L’Under 14, sezione di Cagliari, scenderà in campo mercoledì alle 15.30 contro l’Atletico Cagliari al Campo Pittalunga di Cagliari.

Domenica alle ore 15 scenderà in campo anche l’Under 17 femminile che affronterà la Futura Calcio Sales al Campo Frutti d’Oro Albatros di Capoterra.

SABATO 2 DICEMBRE

PRIMAVERA

12ª giornata, Cagliari-Empoli

CRAI Sport Center, Assemini, ore 12.30

DOMENICA 3 DICEMBRE

UNDER 18

11ª giornata, Parma-Cagliari

Centro Sportivo Collecchio, Parma, ore 12

UNDER 17

11ª giornata, Monza-Cagliari

Centro Sportivo Monzello, Monza, ore 15

UNDER 16

11ª giornata, Milan-Cagliari

C.S. Vismara - Puma House of Football, Milano, ore 15.30

UNDER 15

11ª giornata, Milan-Cagliari

C.S. Vismara - Puma House of Football, Milano, ore 15.00