Settore giovanile, i risultati del weekend

27 nov 2023

Grande impresa della Primavera rossoblù, che supera in trasferta il Milan, seconda forza del campionato. Dopo un primo tempo senza reti, il Cagliari si scatena colpendo due volte nello spazio di un minuto a cavallo del quarto d'ora con Kingstone e Konate. Immediata reazione rossonera che accorcia grazie a Liberali. Micidiali le ripartenze del Cagliari: Vinciguerra serve il 3-1. I padroni di casa si riavvicinano ancora con un autogol di Catena, ma al 7' di recupero nuovamente Konate fila via in contropiede e sigilla il definitivo 4-2. Con questa vittoria, il Cagliari sale a 17 punti e aggancia la Roma all'ottavo posto. Sabato ad Asseminello arriva l'Empoli.

Pareggio in extremis dell'Under 18: 2-2 maturato nel recupero. Trepy e Collu riacciuffano la Roma, in vantaggio di due gol da fine primo tempo.

2-2 anche per l'Under 16 in casa contro l'Udinese. Di Egharevba e D'Onofrio le reti della squadra di Medda.

L'Under 15 già nel corso della prima frazione regola la pratica Udinese. Il 2-0 è firmato da Fini e Boccia.

Il Cagliari U14 “A” ha battuto 4-0 la Sigma Cagliari, mentre il Cagliari “B” è stato superato 3-1 ad Alghero.

Sconfitta per 4-1 l'U17 femminile che cade sul campo del Sestu.



I TABELLINI

CAGLIARI-ROMA U.18 2-2

CAGLIARI: Sarno; Pasquale, Mellino; Russo, Collu, Volpe; Piseddu (82' Saba), Lai (61' Grandu), Trepy, Ardau, Asproni – A disposizione Bonifacio, Storri, Paolucci, Zedda, Minnelli, Boi, Medda - All.: Bellucci.

ROMA: Guerrieri; Feola, Litti (93' Cioffredi); Romano, Cardozo, Obleac; Bauco (93' Astemio), Levak (88' Ragone), Almaviva (88' Surricchio), Solves (54' De Campos), Della Rocca (54' Tumminelli) – A disposizione De Marzi, Carpineti, Papa - All.: Tugberk.

ARBITRO: Manis di Oristano.

RETI: 23' Levak, 40' Della Rocca, 95' Trepy, 96' Collu.

CAGLIARI-UDINESE U.16 2-2

CAGLIARI: Xaxa; Tuseddu, Egharevba; Melis (46' Piro), Mondellini, D'Onofrio; Correnti, Zedda (57' Pietropaolo), Costa, Puttolu, Montapponi (46' Cardu) – A disposizione Filigheddu, Congiu, Frau, Pellegrini, Congiu, Concu - All.: Medda.

UDINESE: Cassin; Davia, Romanin; Ramku, Mossolini, De Paoli; Fanin (61' Brunu), Spacapan (83' Di Franco), Kutic (61' Cecchini), Visentini (76' Antoniazzi), Cjergti (83' Bredic) – A disposizione Tumaku, Malonara, Germinario - All.: Berti.

ARBITRO: Sale di Nuoro.

RETI: 23' Davia, 26' Egharevba, 28' Ramku, 82' D'Onofrio.

CAGLIARI-UDINESE U.15 2-0

CAGLIARI: Panico; Vargiu (77' Dau), Ruggeri; Sow, Camba, Mulas; Piredda, Pibiri (77' Nocco), Fini (77' Fusco), Boccia (85' Orrù), Lo Verde (59' Garau) – A disposizione Riceputi, Vergori, Fanni, Lai - All.: Trudu.

UDINESE: Venuti; Santoro (83' Ivancic), Del Fabro; Cigaina (46' Zaramella), Tagliabue, Mpasinkatu (46' Dedej); Luderin (83' Furlan), Bianchet (70' Casarsa), Tantone (46' Splendore), Pittilino (57' Benatelli), Zampa – A disposizione Marzaro, Cuomo - All,: Gridel.

ARBITRO: Sanna di Sassari.

RETI; 14' Fini, 25' Boccia.