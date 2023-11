Il weekend del settore giovanile

24 nov 2023

Dopo il turno di sosta dovuto agli impegni delle Nazionali, tornano in campo Primavera e Under 18. Subito due gare di alto livello: la Primavera, che apre il weekend, affronta in trasferta il Milan sabato 25 alle ore 11 al Centro Sportivo “Vismara - Puma house of football”. La gara sarà trasmessa su Sportitalia - Canale 60 DTT. L’Under 18 giocherà domenica 26 alle ore 11 al CRAI Sport Center di Assemini contro la Roma: i ragazzi di Claudio Bellucci vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo.

Gare casalinghe per Under 16 e Under 15 che, sempre domenica, affronteranno l’Udinese rispettivamente alle 10.45 al Campo Comunale di Monastir e alle ore 10.30 al Campo sportivo Bascus Argius di Uta.

Lunedì 27 alle ore 15.30 al Centro Sportivo Monteclaro, l’Under 14 - sezione di Cagliari - scenderà in campo contro il Sigma Cagliari. L’Under 14 di stanza ad Alghero giocherà domenica alle ore 11.15 al Campo comunale Pino Cuccureddu di Alghero contro l’Alghero calcio.

L’Under 17 femminile sarà di scena contro il Sestu domenica alle ore 9 al Campo Comunale Vecchio di Sestu.





SABATO 25 NOVEMBRE

PRIMAVERA

11ª giornata, Milan-Cagliari

C.S. Vismara - Puma House of Football, Milano, ore 11

DOMENICA 26 NOVEMBRE

UNDER 18

10ª giornata, Cagliari-Roma

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11

UNDER 16

10ª giornata, Cagliari-Udinese

Campo Comunale, Monastir, ore 10.45

UNDER 15

10ª giornata, Cagliari-Udinese

Campo Sportivo Bascus Argius, Uta, ore 10.30