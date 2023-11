Settore giovanile, i risultati del weekend

Cade in casa l' Under 17 rossoblù, battuta 2-0 dal Südtirol. Le due reti degli ospiti sono state segnate nella ripresa.

Vittoria esterna dell' Under 16 , che passa 2-1 sul campo della Feralpisalò. Doppietta di Piro nel corso del primo tempo. Nella ripresa Zanini accorcia, ma alla fine fa festa la squadra di Medda.

Domenica positiva anche per l' Under 15 : 1-1 in trasferta contro la Feralpisalò. Gol del vantaggio cagliaritano firmato da Garau dopo nemmeno un quarto d'ora; i lombardi acciuffano il pari nel finale.