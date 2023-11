Il weekend del settore giovanile

17 nov 2023

+ -

Turno di sosta dei campionati Primavera 1 e Under 18 per gli impegni delle Nazionali. Settimana di preparazione e lavoro in vista della gara successiva dove la Primavera sarà impegnata a Milano contro il Milan e l’Under 18 al CRAI Sport Center contro la Roma.

L’Under 17 sarà di scena domenica 19 alle ore 11 al CRAI Sport Center. I ragazzi di mister Testoni affronteranno il Südtirol.

La Feralpisalò sarà l’avversario delle squadre Under 16 e 15, che giocheranno sabato 18 rispettivamente alle ore 16 e 14 al Centro Sportivo Rigamonti di Brescia.

L’Under 14 di stanza a Cagliari affronterà il Monastir Kosmoto lunedì 20 alle ore 15.30 al Comunale di Monastir. L’Under 14 di stanza ad Alghero scenderà in campo contro il Simba domenica 19 alle ore 9 al Comunale “Pino Cuccureddu” di Alghero.

Impegno domenicale casalingo per l’Under 17 femminile che affronterà il Sant’Elena Q.C.U. domenica 19 alle ore 15 al Campo Frutti d’Oro Albatros di Capoterra.

SABATO 18 NOVEMBRE

UNDER 16

9ª giornata, Feralpisalò-Cagliari

Centro Sportivo Rigamonti, Brescia, ore 16

UNDER 15

9ª giornata, Feralpisalò-Cagliari

Centro Sportivo Rigamonti, Brescia, ore 14

DOMENICA 19 NOVEMBRE

UNDER 17

10ª giornata, Cagliari-Südtirol

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11