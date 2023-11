Settore giovanile, i risultati del weekend

13 nov 2023

La Primavera rossoblù cade in casa al cospetto della Roma. Gli ospiti fanno bottino pieno con due reti segnate nel corso del primo tempo. Il Cagliari, con 14 punti, resta al decimo posto in classifica appaiato al Genoa. Dopo la sosta, la squadra di Fabio Pisacane sarà ospite del Milan.

Buon punto per l'Under18 a Bergamo. In vantaggio con Trepy, i rossoblù nella ripresa hanno subìto la rimonta e il sorpasso dell'Atalanta. Ad un minuto dal termine, Asproni ha trovato la rete del definitivo 2-2.

Trasferta bergamasca invece amara per l'Under 17, superata 2-0 dai pari età nerazzurri. Entrambe le reti sono venute nella seconda frazione.

L'Under 16 è stata battuta tra le mura amiche dell'Under 16 dal Monza. 6-1 il risultato per i brianzoli, del centravanti Costa il gol del Cagliari.

Sconfitta anche l'Under 15, sempre dal Monza. A Uta, è finita 3-1 per i lombardi. La rete cagliaritana è stata firmata da Garau.

Esordio stagionale nel campionato provinciale misto per l'Under 17 femminile, che viene sconfitta da La Salle Calcio per 3-2.

I TABELLINI

ATALANTA-CAGLIARI U.18 2-2

ATALANTA: Torriani; Asiatico, Previtali; Mencaraglia (Pollio), Sabatini (Carbè), Ramai; Arrigoni, Piantoni (Ndongue), Jonsson (Camara), Cassa, Baldo (Manfron) – A disposizione Zanchi, Albè, Buzzoni - All.: Lorenzi.

CAGLIARI: Sarno; Pasquale (72' Lai), Mellino; Russo, Collu, Volpe; Asproni, Piseddu, Trepy, Ardau (90' Storri), Grandu (81' Saba) – A disposizione Bonifacio, Zedda, Cherchi, Paolucci – All,: Bellucci.

ARBITRO: Pasquetto di Crema.

RETI: 43' Trepy, 68' Ndongue, 76' Carbè, 89' Asproni.

ATALANTA-CAGLIARI U.17 2-0

ATALANTA: Finardi; Colleoni, Zaffalon; Martinez, Maffessoli, Maggiore (59' Inacio); Ogarumwense, Dragan, Diouf (70' Galletti), Bono (85' Arena), Bonsignori – A disposizione Bugli, Ornaghe, Personeni, Finazzi, Zoli - All.: Bellini.

CAGLIARI: Filigheddu; Lai, Picchedda; Pierangeli, Ornano, Pintus; Piga (59' Grippa), Tronci I, Saddi, Smeraldi, Cetnar (59' Tronci II) – A disposizione Sanna, Nuvoli, Mereu, Tuveri, Gianoli - All.: Testoni.

ARBITRO: Fanciullacci di Savona.

RETI: 48' Dragan, 89' Bonsignori.

CAGLIARI-MONZA U.16 1-6

CAGLIARI: Are; Congiu, Egharevba; Piro (76' Durante), Mondellini (46' Frau), D'Onofrio; Puttolu (76' Trave), Correnti (65' Zedda), Costa, Cardu (65' Massoni), Montapponi (65' Pellegrini) – A disposizione Xaxa, Tuseddu, Calia - All.: Medda.

MONZA: Ballabio; Creti (80' Benedetti), Origo (69' Polonioli); Racousta (80' Cristiano), Chincani (80' Vergani), Marchioro (74' Lazzareschi); Orlandi, N. Ballarin, Fogliaro (74' Tantardini), Falcone (74' Cassina), Pardin – All.: Lasalandra.

ARBITRO: Senes di Cagliari.

RETI: 6' e 13' Pardin, 17' Costa, 48' Falcone, 59' Fogliaro, 68' Pardin, 75' Creti.

CAGLIARI-MONZA U.15 1-3

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu, Lo Verde: Sow, Camba (67' Kepych), Mulas (57' Bellofiore); Piredda, Pibiri, Garau (67' Fusco), Boccia, Nocco (57' Fini) – A disposizione Contini, Vergori, Orrù, Murgia, Dau - All.: Trudu.

MONZA: Goldin; Granata, Buscema (72' Recupero); Sacchi, Rossini, Perego; Gessa, Martone, Santulli, Ortolani (67' Abou), Urbano (67' Casati) – A disposizione Barbero, Cellamaro, Lotumolo, Ranieri, Gambino - All.: Morin.

ARBITRO: Ruiu di Sassari.

RETI: 12' Garau, 20' Santulli, 22' Rossini, 81' Santulli.