Il weekend del settore giovanile

10 nov 2023

I ragazzi del settore giovanile rossoblù tornano in campo questo weekend, tutti in campo di domenica. Il primo match vedrà la Primavera affrontare i pari età della Roma di mister Guidi, domenica alle ore 11 al CRAI Sport Center di Assemini. Mister Pisacane cerca la seconda vittoria di fila, in un match prestigioso contro i giallorossi. La gara sarà trasmessa su Sportitalia - Solocalcio.

L’Under 18 e l’Under 17 saranno di scena entrambe al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia (BG) alle ore 15 contro l'Atalanta. I ragazzi di Mister Bellucci inseguono il quinto risultato utile consecutivo.

Gara in casa al campo sportivo Bascus Argius di Uta per Under 16 e Under 15. Sarà il Monza l’avversario delle due squadre che scenderanno in campo rispettivamente alle ore 14.30 e 10.30.

Esordio stagionale per l’Under 17 femminile che affronterà La Salle Calcio alle ore 18.30 di domenica 12 al Campo Comunale Comparto 8 San Lorenzo di Monserrato.

DOMENICA 12 NOVEMBRE

PRIMAVERA

10ª giornata, Cagliari-Roma

CRAI Sport Center, Assemini, ore 11

UNDER 18

9ª giornata, Atalanta-Cagliari

C.S. Bortolotti, Zingonia (BG), ore 15

UNDER 17

9ª giornata, Atalanta-Cagliari

C.S. Bortolotti, Zingonia (BG), ore 15

UNDER 16

8ª giornata, Cagliari-Monza

Campo sportivo Bascus Argius, Uta, ore 14.30

UNDER 15

8ª giornata, Cagliari-Monza

Campo sportivo Bascus Argius, Uta, ore 10.30