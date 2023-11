Settore giovanile, i risultati del weekend

06 nov 2023

+ -

Torna al successo la Primavera rossoblù. Una vittoria di prestigio, conseguita sul terreno del Lecce campione d'Italia. Padroni di casa in vantaggio grazie a Minerva. Il Cagliari risponde con un gol di Mutandwa al 29' e nella ripresa piazza l'acuto vincente col capitano Carboni. I rossoblù si sistemano all'ottavo posto in classifica con 14 punti, a braccetto di Atalanta e Roma. Proprio i giallorossi saranno i prossimi avversari della squadra di Pisacane, domenica al CRAI Sport Center.

Tre punti anche per l'Under 18, che sfrutta il turno casalingo superando il Bologna. Il 2-1 è frutto dei gol di Trepy e Ardau, in pieno recupero.

L'Under 17 cede in casa al Milan. I rossoneri prevalgono con un 2-0, maturato attraverso una rete per tempo.

Vittoria in trasferta per l’Under 16 contro il Sud Tirol per 2-1, mentre l’Under 15 esce sconfitta contro i pari età altoatesini per 3-1.

Vincono gli Under 14 Regionali (3-2 sul campo della Frassinetti Elmas Villasor, doppietta di Chiminelli e gol di Lilliu) e il Cagliari B (6-1 sulla San Paolo Apostoli, cinquina di Pintus e rete di Cossu).

I TABELLINI

LECCE-CAGLIARI PRIMAVERA 1-2

LECCE: Lampinen-Skaug, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Pacia, Agrimi (Samek 50’), Salomaa, Faticanti, Minerva (Jemo 70’), Helm, Kongslev (Addo 70’)- A disposizione: Leone, Casalongue, Gromek, Lukoki, Davis, Zivanovic, Russo, Vescan-Kodor - All.: Castelluzzo

CAGLIARI: Wodzicki, Arba, Idrissi (Pintus 89’), Carboni, Sulev (Casali 76’), Cogoni, Malfitano, Mutandwa (Achour 89’), Catena, Konate (Vinciguerra 56’), Marcolini - A disposizione: Iliev, Conti, Pulina, Balde, Ardau, Franke - All.: Pisacane

ARBITRO: Vingo di Pisa

RETI: Minerva 17’, Mutandwa 18’, Carboni 62’

CAGLIARI-BOLOGNA U.18 2-1

CAGLIARI: Sarno; Pasquale (90+1 Zedda), Mellino; Russo, Collu, Volpe; Asproni, Lai (62' Piseddu), Trepy, Deriu (62' Ardau), Grandu (79' Boi) – A disposizione Bonifacio, Storri, Cherchi, Melis, Medda - All.: Bellucci.

BOLOGNA: De Falco; Barbaro, Brighi (73' Soldà); Gian (46' Armaroli), Zilio, Beruschi (90+3' Occhi); Oliviero (84' Mahrani), Gattor, Tordiglioni, De Stefano, Ferrari – A disposizione Verardi, Yakimenko, Fiorin, Di Pasquazio - All.: Della Rocca.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari.

RETI: 12' Trepy, 72' Maltoni. 90+5 Ardau.

CAGLIARI-MILAN U.17 0-2

CAGLIARI: Sanna; Lai, Picchedda; Pierangeli, Ornano, Pintus (68' Nuvoli); Piga (83' Melis), Tronci I, Saddi, Smeraldi (59' Tronci II), Cetnar 68' Grippa) – A disposizione Filigheddu, Sara, Mereu, Usai, Tuveri All.: Mezzorani.

MILAN: Longoni; Albe, Sassi (83' Farioli); Di Maria (46' Geroli), Eberini (46' Del Forno), Colombo; Dotta (71' La Mantia), Comotto (76' Seedorf), Lontani (83' Mavriqi), Ossola, Batistini (71' Melchionda) – All.: Renna.

ARBITRO: Casula di Ozieri.

RETI: 44' e 56' Lontani.

SUD TIROL-CAGLIARI U.16 1-2

SUD TIROL: Coco, Mantovan, Benevento, Larcher (Brugnara 71’), Bellesso, Pirvu, Kostner (Forer 71’), Pajonk, Ech Cheikh, Constantini, Lorubbio - A disposizione: Arciprete, Marusiak, Jashari, Boemi, Palatiello, Fulterer, Donega - All.: Kiem

CAGLIARI: Xaxa, Congiu, Tuseddu, Piro, Mondellini, D’Onofrio, Puttolu, Zedda (Correnti 57’), Costa, Calia (Cardu 57’), Montapponi (Trave 87’) - A disposizione: Are, Egharevba, Frau, Congiu - All.: Medda

ARBITRO: Dalla Costa di Bolzano

RETI: Montapponi 51’, Puttolu 55’, Bellesso 77’

SUD TIROL-CAGLIARI U.15 3-1

SUD TIROL: Cozzini, Taka (Koka 71’), Bovo, Bennar, Zeni, Schrott, Luby (Tribus 71’), Annan, Weissensteiner, Zandonatti (Nassiri 71’), Stubbia (Scaduto 77’) - A disposizione: Tait, Stubbia, Papais, Ammaje, Galante - All.: Hilmi

CAGLIARI: Panko, Vergori (Vargiu 57’), Lo Verde (Dau 71’), Camba, Sow, Piredda (Mulas 57’), Bellofiore (Nocco 71’), Pibiri (Murgia 78’), Fini (Palazzo 71’), Boccia, Garau - A disposizione: Riceputi - All.: Trudu

ARBITRO: Pisani di Bolzano

RETI: Camba 50’, Luby 66’, Scaduto 81’, Schrott 84’