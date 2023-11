Il weekend del settore giovanile

03 nov 2023

Tornano in campo tutte le squadre del settore giovanile. Apre il weekend la Primavera di mister Pisacane che sarà di scena a Lecce sabato 4 alle ore 12 al Deghi Center di San Pietro in Lama (LE): match importante per riprendersi i tre punti nel campionato di Primavera 1. La gara sarà trasmessa su Sportitalia - SI Live 24.

L’Under 18 affronterà il Bologna al CRAI Sport Center di Assemini alle ore 11 di domenica 5, gara valevole per la 8ª giornata di campionato.

L’Under 17 di mister Testoni scenderà in campo sabato 4 alle ore 14.30 al CRAI Sport Center contro il Milan.

Il Südtirol sarà l’avversario delle squadre Under 16 e 15, che giocheranno domenica 5 rispettivamente alle ore 13 e 11 al FSC Center di Appiano (BZ).

Impegno domenicale in trasferta per l’Under 14 di stanza a Cagliari che affronterà il Frassinetti alle ore 11 al Comunale di Elmas. L'Under 14 B giocherà contro il San Paolo Apostoli domenica 5 alle ore 9 nel campo "Pino Cuccureddu" di Alghero.

SABATO 4 OTTOBRE

PRIMAVERA

9ª giornata, Lecce-Cagliari

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE), ore 12

UNDER 17

8ª giornata, Cagliari-Milan

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 14.30

DOMENICA 5 OTTOBRE

UNDER 18

8ª giornata, Cagliari-Milan

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 11

UNDER 16

7ª giornata, Sud Tirol-Cagliari

FSC Center, Appiano (BZ) ore 13

UNDER 15

7ª giornata, Sud Tirol-Cagliari

FSC Center, Appiano (BZ) ore 11