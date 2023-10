Settore Giovanile, i risultati del weekend

30 ott 2023

+ -

Si interrompe la striscia positiva della Primavera rossoblù, battuta 4-0 dal Genoa. Il Cagliari resta al nono posto in classifica, appaiato ad Atalanta, Sampdoria e allo stesso Genoa, con 11 punti. Sabato prossimo nuova trasferta, stavolta sul campo del Lecce. Bell'impresa dell'Under 18, capace di recuperare tre gol ad Empoli. La rimonta è stata confezionata dagli uomini della panchina: in gol Lai, Grandu e Zedda.L'Under 17 torna a mani vuote dalla trasferta di Brescia. Dopo un primo tempo a reti bianche, le Rondinelle si impongono alla distanza col risultato di 2-0.Pareggio casalingo dell'Under 16 contro il Como (1-1, Costa su rigore il marcatore del Cagliari), mentre l'Under 15 piega il Como 3-2: doppietta di Garau e singola di Boccia.Il Cagliari “B” Under 14 ha battuto 4-0 in trasferta il San Teodoro-Porto Rotondo. Hanno segnato Sanna (2), Sogos e Pintus.

I TABELLINI

EMPOLI-CAGLIARI U.18 3-3

EMPOLI: Poggiolini; Paolieri, Pauliuc (87' Tempre); Tosto, Rolla (46' Alfani), Tatti; Lamberto (61' Massarelli), Forciniti, Fiorini (87' Bicchierini), Longo (61' Mbombou), Coppola – A disposizione Vadjunec, Biscontin, Capacci, Torri - All.: Lisuzzo.

CAGLIARI; Sarno; Pasquale (46' Paolucci), Mellino (46' Zedda); Serra (65' Russo), Cherchi (65' Storri), Volpe; Asproni, Piseddu (33' Lai), Saba (92' Boi), Ardau (46' Grandu), Trepy – A disposizione Bonifacio, Minnelli - All,: Bellucci.

ARBITRO: Nencioni di Prato.

RETI: 35' Tatti, 44' Tosto, 58' Longo, 65' Lai, 79' Grandu, 85' Zedda.

BRESCIA-CAGLIARI U.17 2-0

BRESCIA: Kolgecaj; Barcella, Leandri (84' Coptu); Ragazzoni (73' Saccone), Bicelli, Gauli (73' Facchini); Gussago (66' Orio), Buratto, Tagliabue (84' Ragnoli), Maucci, (84' Rossi), Di Cintio (46' Fofana) – A disposizione Nassini - All.: Gardoni.

CAGLIARI: Sanna; Lai (76' Sara), Picchedda; Pierangeli, Ornano (62' Nuvoli), Pintus; Cetnar (76' Melis), Tronci, Saddi, Smeraldi, Usai (34' Tronci) – A disposizione Filigheddu, Mereu - All..: Testoni (in panchina Mezzorani).

ARBITRO: Gambirasio di Bergamo.

RETI; 64' Tagliabue, 78' Orio.

CAGLIARI-COMO U.16 1-1

CAGLIARI: Are; Congiu, Schirru (52' Tuseddu); Piro, Frau, D'Onofrio; Correnti, Zedda (82' Cardu), Costa, Puttolu (84' Melis), Trave (62' Montapponi) – A disposizione Xaxa, Mondellini, Durante, Concu, Calia - All.: Medda.

COMO: Della Cristina; Canneti, Arioli; Bergamini (67' Iacovello), Epifani, Bernasconi; Piscitelli, Licata (46' Reffo), Anghileri (46' Castelli), Oliveira, Lebyad (67' Clementi) – A disposizione Manzi, De Nicolo, Villa, Serraglia, Mastriani - All.: Cicconi.

ARBITRO: Isu di Cagliari.

RETI: 4' Costa rigore, 14' Lebyad.

CAGLIARI-COMO U.15 3-2

CAGLIARI: Panko; Camba, Lo Verde; Sow, Dau, Mulas (86' Fusco); Bellofiore, Pibiri (68' Piredda), Garau (86' Lai), Boccia (81' Palazzo), Nocco (68' Fini) – A disposizione Riceputi, Ruggeri, Vergori, Fanni - All.: Trudu.

COMO: Ginelli; Pagani, Meda; Arui, Stea, Baratelli; Rossini (53' Piai), Cassano, Terranova, Lovecchio (68' Lembo), Tigano – A disposizione Ossino, Kiku, Bernasconi, Cattaneo, Zanaria, Mardegan, Barzaghi - All.: Volente.

ARBITRO: Barabino di Sassari.

RETI: 6' Garau, 8' Baratelli, 54' Boccia, 57' Garau, 75' Lembo.