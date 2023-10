31 ott 2023

Il settore femminile rossoblù si prepara alla nuova stagione: definiti gli staff, sotto la consueta supervisione della responsabile Anna Piras, sono iniziati gli allenamenti delle quattro squadre. L’Under 17 e l’Under 15, allenate rispettivamente da Giuseppe Diana e Andrea Corda, parteciperanno da novembre ai campionati provinciali misti: un’opportunità prevista dal Settore giovanile scolastico della Figc per favorire lo sviluppo del calcio femminile e che servirà alle ragazze per preparare al meglio i campionati nazionali femminili in programma in primavera.

Per quanto riguarda l'Attività di Base, le giovani calciatrici dell’Under 12 e Under 10 saranno impegnate nei campionati misti provinciali, Esordienti e Pulcini: la squadra U12 sarà allenata da Anna Piras; Under 10 affidata a Marco Meloni.