Settore giovanile, i risultati del weekend

23 ott 2023

Prosegue la striscia positiva della Primavera, che pareggia 1-1 al CRAI Sport Center contro l'Hellas Verona. In vantaggio con un gol di Carboni, i rossoblù sono stati raggiunti da un rigore di Diao concesso per un fallo di Catena, espulso nell'occasione. Ridotto in dieci, il Cagliari ha saputo stringere le fila e conquistare un prezioso punto.

L'Under 18 ha ceduto 3-2 in casa al Milan. In gol per il Cagliari Trepy e Ardau.

Trasferta veneta amara per l'Under 16 e l'Under 15, superate dal Venezia con i risultati rispettivamente di 3-2 e 3-0. Le reti dell'Under 16 sono state messe a segno da D'Onofrio e Montapponi.

Il Cagliari "B" U14 ha superato 5-0 la Puri e Forti grazie alla cinquina realizzata dal centravanti Pintus.





I TABELLINI

CAGLIARI-MILAN U.18 2-3

CAGLIARI; Sarno, Pasquale (85' Serra), Mellino; Russo, Collu, Volpe; Asproni, Piseddu, Saba (43' Cherchi), Ardau (90' Boi), Trepy – A disposizione Bonifacio, Zedda, Montisci, Lai, Minnelli, Medda - All.: Bellucci.

MILAN: Colzani; Del Forno (85' Serra), De Bonis (Corradino); Vitali (Albe), Grilli, Tezzele; Lamorte, Perina, Simmelhack (Martinazzi), Siman, Skoczylas (Ibrahimovic) – A disposizione Rugginenti, Guffanti, Bagarotti, Insolito - All.: Terni.

ARBITRO: Pani di Sassari.

RETI: 6' Trepy, 30' Lamorte, 36' Ardau, 45' e 48' Siman.





VENEZIA-CAGLIARI U.16 3-2

VENEZIA: Vidali; Zuin, Vendraminetto; Ballarin, Cimin, Garbo; Durak (55' Cola). Favaretto (55' Leo), Favaro (79' Baldoni), Maiorano, Crepaldi (79' Paganin) – A disposizione Moino, Palasgo - All.: Turato.

CAGLIARI: Filigheddu; Congiu (73' Tuseddu), Egharevba; Piro, Frau, D'Onofrio; Correnti (73' Ragni), Zedda (63' Puttolu), Costa, Cardu (87' Massoni), Montapponi (87' Civile) – A disposizione Are, Mondellini - All.: Medda.

ARBITRO: Fabbri di Padova.

RETI: 5' e 54' Maiorano, 59' D'Onofrio, 64' Montapponi, 88' Maiorano.





VENEZIA-CAGLIARI U.15 3-0

VENEZIA: Vettore; Ballarin L. (55' Ballarin M.), Baroncelli; Seibal (49' Soligo), Lorenzon, Cassina; Benedek (46' Sperandio), Zanella (49' Luongo), Munteanu (68' Rossi), Rigato (68' Scapati), Mores – A disposizione Laureti, Della Pietà - All,: Ntumba.

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu (76' Ruggeri), Lo Verde (68' Dau); Camba (68' Fusco), Sow, Mulas (49' Nocco); Bellofiore (49' Garau), Piredda, Fini, Pibiri, Boccia (68' Vergori) – A disposizione Panko - All.: Trudu.

ARBITRO: Golis di Conegliano.

RETI: 39' Munteanu, 47' Mores, 56' Sperandio.