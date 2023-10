Il weekend del Settore Giovanile

21 ott 2023

+ -

La Primavera di mister Pisacane ritorna in campo dopo il break dovuto agli impegni delle Nazionali. Calcio d’inizio fissato per domenica 22 alle ore 13 quando i giovani rossoblù scenderanno in campo al CRAI Sport Center di Assemini, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva nel campionato di Primavera 1.

L’Under 18 guidata da mister Bellucci ospiterà il Milan al Campo sportivo Bascus Argius di Uta, scendendo in campo domenica 22 alle ore 11. L’Under 16 e l’Under 15 saranno invece impegnati in trasferta contro i pari età del Venezia, al centro sportivo Taliercio: partite in programma domenica 22 rispettivamente alle ore 13 e alle ore 11.

L’Under 14 squadra “A” è stata impegnata giovedì 19 ottobre contro il Calcio Pirri, pareggiando 2-2.

DOMENICA 22 OTTOBRE

Primavera

7ª giornata, Cagliari-Hellas Verona

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 13.

Under 18

6ª giornata, Cagliari-Milan

Campo sportivo Bascus Argius, Uta (CA), ore 11.

Under 16

5ª giornata, Venezia-Cagliari

Centro sportivo Taliercio, Venezia, ore 13.

Under 15

5ª giornata, Venezia-Cagliari

Centro sportivo Taliercio, Venezia, ore 11.