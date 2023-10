Settore giovanile, i risultati del weekend

16 ott 2023

Due vittorie e due sconfitte per le formazioni giovanili rossoblù.

Colpo esterno dell'Under 18, impostasi a Lecce grazie ad un acuto di Saba nel corso della prima frazione.

L'Under 17 ha perso 3-1 in casa contro il Feralpisalò. Illusorio il gol di Saddi dopo appena sei minuti dal fischio d'inizio: i lombardi hanno pareggiato il conto a metà primo tempo e perfezionato il sorpasso nella ripresa.

Bella vittoria dell'Under 16 ad Asseminello: 2-1 sull'Inter. In gol Piro e Costa per la squadra di Stefano Medda.

Sconfitta l'Under 15 nel confronto con i pari età nerazzurri: 3-0 maturato per una tripletta del centravanti Gjeci.

Weekend di sorrisi anche per le due formazioni Under 14: la squadra A ha vinto 7-0 contro La Palma Monte Urpinu, la squadra B ha avuto la meglio sul Latte Dolce per 2-0.





I TABELLINI

LECCE-CAGLIARI U18 0-1

LECCE: Verdosci; Russo (71' Giacomazzi), Jaksic; Borgo, Pacia, Pantaleo (30' Montagna); Metaj, Gueve, Iasevoli, Uskok (79' Pulpito), Perricci – A disposizione De Lucci, Arsena, Zanotel, Diop, De Jesus, Leo - All.: Schipa.

CAGLIARI: Wodzicky; Pasquale, Mellino; Russo (90 Volpe), Collu, Franke; Asproni, Lai (71' Piseddu), Saba (78' Boi), Ardau (46' Grandu), Trepy – A disposizione Bonifacio, Storri, Zedda - All.: Bellucci.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

RETE: 19' Saba.





CAGLIARI-FERALPISALO' U17 1-3

CAGLIARI: Sarno; Tronci I, Picchedda (75' Sara); Pierangeli, Ornano, Nuvoli; Pisa (75' Tuveri), Tronci II, Saddi, Smeraldi, Usai (64' Ragni) – A disposizione Sanna, Gianoli, Pintus, Lai, Pilleri, Civile - All.: Mezzorani.

FERALPISALO': Bordiga; Ottini, Tonali (55' Nikolli); Romagnoli (75' Daghetti), Romani, Zaninelli; Zulberti, Goffi (55' Davi Capuzzo), Bianchi (55' Poli), Armanini (75' Scarsato), Biritwum (91' Vorobiei) – A disposizione Manenti, Andreoli - All,: Coltrini.

ARBITRO: Isu di Cagliari.

RETI: 6' Saddi, 24' Romani, 71' Ottini, 83' Biritwum.





CAGLIARI-INTER U16 2-1

CAGLIARI: Filigheddu; Congiu, Egharevba; Piro, Frau, D'Onofrio; Puttolu (84' Durante), Zedda (73' Correnti), Costa, Cardu, Montapponi (73' Concu) – A disposizione Xaxa, Tuseddu, Simongini, Congiu, Pellegrini, Trave - All.: Medda.

INTER: Montarino; Lissi (63' Pavan), Suppa (73' Moranduzzo); D'Agostino (73' Stefani), Breda, Peletti; Vukas (56' La Torre), Virtuani, Curcio, Grisoni Fasana (56' Orlacchi), Carrara (63' Franchi) – A disposizione Battagliola, Leoni - All.: Solivellas.

ARBITRO: Fele di Nuoro.

RETI: 15' Piro, 41' Vukas, 74' Costa.





CAGLIARI-INTER U15 0-3

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu (70' Dau), Lo Verde (76' Vergori); Camba, Sow, Piredda; Fusco (46' Boccia), Bellofiore (58' Mulas), Fini (58' Nocco), Pibiri (76' Murgia), Garau (70' Palazzo) – A disposizione Panko, Lai - All.: Trudu.

INTER: Galliera; Bettelli (70' Donato), Pirola (70' Nese); Pannuto (55' Limido), Puricelli (70' Masetti), Evangelista; Piva (55' Allasufi), Morosi, Gjeci, Calò (70' Tosolini), Tonin (55' Dade Lombardi) – A disposizione Lleshi, Donati - All.: Fautario.

ARBITRO: Fronteddu di Nuoro.

RETI: 33', 55' e 80' Gjeci.