Settore giovanile, i risultati del weekend

10 ott 2023

Terza vittoria consecutiva per la Primavera rossoblù: dopo Fiorentina e Bologna, è il Monza ad inchinarsi ai ragazzi di Pisacane, che si impongono 4-2 in Brianza. Scatenato Vinciguerra, autore di una doppietta nei primi venticinque minuti. Lupinetti accorcia le distanze, poi è Konate a segnare il temporaneo 3-1. Ancora Lupinetti riapre la gara, chiusa definitivamente da Achour al 90'. Il Cagliari si assesta al quinto posto in classifica con 10 punti, in condominio con Sassuolo e Roma. Dopo la sosta per le Nazionali, i rossoblù ospiteranno ad Asseminello l'Hellas Verona domenica 22 ottobre.

L'Under 18 è stata sconfitta 3-2 in casa dall'Hellas Verona: non bastano gli acuti di Ardau e Saba per portare a casa un risultato positivo.

Trasferta amara per l'Under 17, superata 3-0 a Udine.

Doppio colpo in campo esterno a spese del Cittadella per Under 16 e Under 15: i primi vincono 2-1 grazie a Frau e Cardu, la squadra di Federico Trudu porta a casa i tre punti con una rete di Fusco.





I TABELLINI

CAGLIARI-HELLAS VERONA U18 2-3

CAGLIARI: Wodzicki; Pasquale, Mellino; Russo (63' Saba), Collu, Franke; Asproni, Lai, Trepy, Ardua, Grandu (82' Boi) – A disposizione Bonifacio, Storri, Volpe, Cherchi, Piseddu, Zedda, Mereu - All.: Bellucci.

HELLAS VERONA: Troselj; Caneva, Bellavigna; Eveh, Di Franceschi (66' Spagnolli), Fiori; Capitanio (82' Marasco), Pallaro, Vermesan (66' Ogomegbunam), Nuhu (66' Signorini), Soragni (92' Pasquali)– A disposizione Lovato, Zaba, Pegoraro, Devoti, Signorini - All.: Larini.

ARBITRO: Caggiari di Cagliari

RETI: 14' Ardau, 24' Soragni, 43' Nuhu, 53' Capitanio, 68' Saba.





UDINESE-CAGLIARI U17 3-0

UDINESE: Mutavcic; Shpuza, Marello (73' Mosca); Toffolo (81' Rossi), Polvar (83' Cangiano), Busolini; El Bouradi (73' Dal Vi), Landolfo (81' Pontani), Caliò D. (73' Caliò F.), Pejicic, Vinciati (89' Cosentino) – A disposizione Kristancig, Orefice - All.: Stefani.

CAGLIARI: Sarno; Tronci I, Picchedda (59' Lai); Pierangeli, Ornano (70' Sara), Nuvoli; Piga, Tronci II, Saddi, Smeraldi, Usai (59' Gianoli) – A disposizione Sanna, Pintus, Lai, Pilleri, Tuveri - All.: Testoni

ARBITRO: Zini di Udine.

RETI: 20' Vinciati, 55' El Bouradi, 67' Vinciati.





CITTADELLA-CAGLIARI U16 1-2

CITTADELLA: Basso; Ongaro, Tonini (65' Badon); Canzian (23' Menegato), Battaiotto, Ghidhaoui; Abalotti (46' Buranello), Piccolo (46' Vlad), Soppelsa, Calderaro (83' Tchouta), Furlan (65' Sgarbossa) – A disposizione Sommacal, Callegaro, Veronese - All.: Gentilezza.

CAGLIARI: Filigheddu; Congiu, Egharevba (61' Tuseddu); Piro, Frau, D'Onofrio; Puttolu (85' Durante), Zedda (85' Calia), Costa, Cardu (77' Trave), Montapponi (61' Correnti) – A disposizione Are, Simoncini - All.: Medda.

ARBITRO: Longato di Treviso.

RETI: 9' Frau, 25' Cardu. 51' Soppelsa.





CITTADELLA-CAGLIARI U15 0-1

CITTADELLA: Lotto; Zanotto, Vangelista (63' Fogliato); Lago, Gambaro, Bertuzzo; Obetti, Aevoaei, Tessaro (54' Ronzulli), Crippa (63' Benetti), Bernardi (80' Gonella) – A disposizione Carli, Baron, Frattin, Gonella, Baggio, Zambonin - All.: Biasio.

CAGLIARI: Riceputi; Vargiu, Lo Verde (70' Fanni); Camba, Sow, Mulas (70' Murgia); Nocco (55' Fusco), Bellofiore (63' Palazzo), Garau, Pibiri, Piredda – A disposizione Contini, Dau, Ruggeri - All.: Trudu.

ARBITRO: Rajiv di Treviso.

RETE: 83' Fusco.