Il weekend del Settore Giovanile

La gara del campionato Primavera 1 tra Monza e Cagliari di sabato 7 ottobre aprirà il weekend delle squadre giovanili rossoblù. Calcio d'inizio fissato alle ore 16.00 al C.S. Monzello. La squadra allenata da Mister Pisacane è alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel campionato di Primavera 1, dopo quelle per 1-0 contro Fiorentina e Bologna.

Tutte le altre formazioni rossoblù del Settore Giovanile scenderanno in campo Domenica 8. Al Centro Sportivo di Assemini alle ore 15.30 sarà la volta dell’ Under 18 che sfiderà i pari età dell’Hellas Verona. Under 17 di scena allo Stadio Colaussi di Gradisca d’Isonzo alle ore 11.00 contro l’Udinese.