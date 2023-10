Settore giovanile, i risultati del weekend

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Primavera, oltre quella in settimana nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il gol vittoria contro il Bologna viene realizzato da Pulina al 34’ del secondo tempo. La squadra allenata da Pisacane si porta così a 7 punti in classifica (qui il racconto della partita) . Nel prossimo match i giovani rossoblù saranno impegnati in casa del Monza (sabato 7 alle ore 15). Vittoria anche per l’Under 18 di Claudio Bellucci che supera per 4-1 in trasferta i pari età del Frosinone: in goal Trepy, Lai, Asproni e Grandu, prossimo match in casa contro l’Hellas Verona. L’Under 17 è stata sconfitta per 1-0 in casa contro l’Hellas Verona, la prossima sfida di campionato la vedrà impegnata contro l’Udinese. Sconfitta anche per l’Under 16 che perde 2-1 contro il Lecco, di Costa il gol su rigore per il momentaneo vantaggio rossoblù, domenica a Cittadella la squadra di Medda tenterà di agguantare i primi 3 punti stagionali. Pareggio a reti bianche per l’Under 15 di Mister Trudu contro il Lecco, impegno a Cittadella nella prossima giornata di campionato. Vittoria per 4-0 nel campionato regionale per il Cagliari “A” U14 contro l’Accademia Ogliastra (doppietta di Spano, Carboni, Giandoni) e 5-1 per il Cagliari “B” U14 in casa del Don Bosco Nulvi (reti di Mulas, Sogos due volte, Maccioni, Fadda)