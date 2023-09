Settore giovanile, i risultati del weekend

25 set 2023

+ -

La Primavera rompe il ghiaccio: il gol di Vinciguerra alla Fiorentina, realizzato al quarto minuto del secondo tempo, vale la prima vittoria in campionato. Il Cagliari arriva a 4 punti in classifica. Domani si torna in campo: ad Asseminello sarà di scena l'Ascoli per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (ore 14). Nel prossimo turno di campionato è in programma un nuovo match casalingo: domenica ad Asseminello scenderà il Bologna. Calcio d'inizio fissato per le ore 13.L'Under 17 è stata battuta 2-1 a Venezia. Di Saddi la rete del momentaneo pareggio dei rossoblù. Domenica il Cagliari affronterà in casa l'Hellas Verona. Niente da fare per l'Under 16, che ha ceduto 2-1 tra le mura amiche all'Hellas Verona nell'esordio in campionato. Per la squadra diretta da Stefano Medda è andato in gol Cardu. La seconda giornata vedrà i rossoblù impegnati domenica a Lecco.

I TABELLINI

VENEZIA-CAGLIARI U17 1-2

VENEZIA: Vendruscolo; Senciuc (76' De Martin), Dalla Nora (63' Teso); Mariutto, Vertoncello, Nuvoli; Arseni (76' Modesto), Perissinotto (51' Vicario), Tombacco (51' Gici), Sarto (76' Faccin), Turelli – A disposizione Corniello, Lamacchia, Salvador - All.: Enguidanos Cano.

CAGLIARI: Sarno; Tronci I, Picchedda; Pierangeli, Bortolato (59' Ornano), Nuvoli; Grippa (81' Usai), Tronci II, Saddi, Smeraldi, Pietropaolo (84' Pintus) – A disposizione Sanna, Gianoli, Mereu, Sara - All.: Testoni.

ARBITRO: Zantedeschi di Verona.RETI: 51' Nuvoli, 66' Saddi, 75' Vicario.

NOTA: Espulso Pierangeli all'84'.





CAGLIARI-HELLAS VERONA U16 1-2

CAGLIARI: Are; Tuseddu, Schirru (79' Trave); Firo, Frau, D'Onofrio; Puttolu (70' Calia), Zedda, Costa (89' Massoni), Concu (70' Cardu), Montapponi (79' Congiu) – A disposizione Filigheddu, Simonsini, Melis, Durante – All.; Medda.

HELLAS VERONA: Lanza; Marcon, Cappelletto (70' Sunday); Ionita, Gjergji (85' Salvetti), Bortolotti; Zecchetto (46' Odia), Deimichei (60' Gato), Buniottu (70' Burungiu), Garofalo, Giambarveri (46' Cavazza) – A disposizione Molica, Halliori, Pasetto – All.: Caldana.

ARBITRO: Fresu di Sassari.

RETI: 56' Gjergji, 61' Cavazza, 72' Cardu.