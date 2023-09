Settore giovanile, i risultati del weekend

Sconfitta per la Primavera a Bergamo contro l'Atalanta nella terza giornata di campionato. 4-1 il risultato finale (qui la cronaca e il tabellino): il Cagliari, dopo il gol di vantaggio segnato da Kingstone Mutandwa al 32', ha dovuto subire nella ripresa la rimonta degli orobici. Sabato prossimo i rossoblù ospiteranno la Fiorentina.

Brillante esordio stagionale per l' Under 18 , che ha superato 2-1 in casa i pari età della Fiorentina. Asproni al 26' e Collu al 37' hanno indirizzato la partita già nei primi 45', rendendo inutile il gol dei viola ad inizio del secondo tempo.

L' Under 17 è stata battuta in casa dal Lecco nel terzo di turno di campionato. Gli ospiti si sono imposti 5-3. Per il Cagliari in gol Saddi, Smeraldi e Tronci. Domenica i rossoblù saranno di scena a Venezia.