29 ago 2023

Il Settore Femminile rossoblù si prepara alla nuova stagione: dopo gli Open Day per le rose Under 17 e Under 15 (qui tutte le info per iscriversi), è il turno delle categorie Pulcini ed Esordienti dedicate alle bambine nate dal 2011 al 2015.

Gli allenamenti saranno il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 nei campi di Monte Claro, si parte martedì 12 settembre: clicca qui per ricevere tutte le info necessarie ai fini dell'iscrizione.