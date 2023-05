Le finali del "Torneo Energit"

29 mag 2023

Si è disputato domenica 28 maggio presso il Centro di Formazione Federale "Tino Carta" di Oristano il "Torneo Energit Primavera 2023", evento conclusivo della stagione della Cagliari Football Academy (QUI I DETTAGLI DEL PROGETTO).

Con il fondamentale supporto di Energit, Main Sponsor della Cagliari Football Academy, e del Comune di Oristano, la manifestazione ha animato l'intera giornata e ha visto protagonisti 600 bambini e circa 2000 persone tra famiglie, tecnici e dirigenti.

Vittoria alla Futura Sales di Selargius, che ha superato la Folgore Mamoiada. Terzo posto alla Cantera Sorso, quarto il Cagliari (con i classe 2013).

In un clima in linea con i più sani valori dello sport e in sintonia con la filosofia del progetto Academy, volto alla ricerca e allo sviluppo del talento ma soprattutto al sociale e alla crescita morale dei giovani atleti, le premiazioni sono state effettuate da Marcello Spano, Direttore Generale di Energit, l'Assessore allo Sport di Oristano Antonio Franceschi, per l'Academy rossoblù il responsabile dei Coordinatori Fabrizio Ruzzu con tutti i Coordinatori d'Area Andrea Castricato, Luigi Lavecchia, Luciano Marengo e Carlo Cancellieri.